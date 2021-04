Lorena Ochoa revient sur le terrain de golf avec Jack Nicklaus et Peyton Manning | Vidéo

En septembre, Lorena Ochoa est revenue sur les terrains de golf près de la grande porte après une blessure au poignet droit qui l’a empêchée de pratiquer le sport pendant quatre mois. Le célèbre tournoi Pro-Am «American Legends» qui s’est tenu en Virginie, aux États-Unis, a réuni certaines des plus grandes figures du golf. Ochoa a partagé la scène avec Jack Nicklaus, Lee Treviño, Tim Fichman et Betsy King. D’autres icônes du sport nord-américain comme Peyton Manning, Dan Marino et Jerry West ont rejoint la liste des personnalités qui ont collaboré à ce tournoi. L’événement a permis d’amasser un montant record de 56 millions de dollars pour des œuvres de bienfaisance. Le montant le plus élevé recueilli par un tournoi de ces caractéristiques.