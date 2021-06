Lorena Ochoa s’entretient avec Jordan Spieth dans la prochaine édition de ‘Vive el Golf’

(CNN espagnol) – Le samedi 17 mars à 21h00 (Miami), l’émission “Vive el Golf” de CNN en Español, présentée par l’ancienne joueuse de golf mexicaine Lorena Ochoa, mettra en lumière les Championnats du monde de golf, qui pour la deuxième année consécutive se sont déroulés au installations du Chapultepec Golf Club à Mexico.

Dans cette émission, les fans pourront revivre des moments uniques des meilleurs joueurs de golf du monde et protagonistes des jeux les plus précis lorsqu’ils s’affrontent pour la coupe de l’un des championnats les plus importants au monde.

Lors d’une journée sportive du plus haut niveau, Lorena Ochoa, qui fait partie du World Golf Hall of Fame, et Jordan Spieth, le champion américain de la FedExCup 2015, auront un match main dans la main, et une rencontre intime et conversation très intéressante.

Ainsi, les amateurs de golf pourront connaître les habitudes et les attentes de l’extraordinaire carrière du numéro trois mondial, Jordan Spieth, qui à 24 ans a été 11 fois vainqueur sur le PGA TOUR.

De plus, Ochoa mettra sur la table le sens et l’impact que l’organisation d’un tournoi de cette ampleur a pour le Mexique et ce qui s’en vient après le succès de ce type d’événement international au Mexique.

‘Vive el Golf’ sera diffusé le samedi 17 mars à 21h00 avec des reprises le dimanche 18 mars à 3h00, 7h30, 15h30 et 23h30 ; et vendredi 11h30, uniquement sur CNN en espagnol.

** Le tout à l’heure de Miami.

