Lorente, champion d’Espagne – AS.com

Cristóbal Lorente est le nouveau champion poids plume d’Espagne. Le Catalan de 25 ans a gagné par KO technique au sixième tour contre l’autre co-candidat, Juan Jesús Antúnez ‘Xispi’. La promesse de KO Verdum, qui a commencé la boxe à l’âge de 5 ans et considère Sandor Martín comme un frère, a déployé toutes ses armes de départ. Il savait garder ses distances et frappait fort. Xispi n’a pas perdu la face et s’est battu, mais dans ce quatrième tour, le Catalan a connecté une main qui a coupé l’Andalou.

A partir de là, le combat a changé. La blessure était profonde et complètement conditionnée Antúnez, qui n’a pas pu déployer tout son potentiel. Lorente a continué son travail et petit à petit la blessure de Xispi s’est compliquée (à la fin du combat il a eu besoin de huit points de suture pour refermer la plaie). En raison de cette évolution, le médecin et l’arbitre ont arrêté le combat au sixième round.. Grand triomphe pour Lorente qui commence à regarder haut au niveau continental.

Ezequiel Gurría est tombé à Londres

Ce samedi c’était aussi au tour de Ezequiel Gurria. Les Aragonais ont accepté un procès difficile contre le prospect anglais Hamzah Sheeraz. Les Espagnols ont mis de l’élan, mais Sheeraz est passé de moins en plus en ajoutant de la punition. Au cinquième tour, après une main à terre, Gurría est tombé au sol (l’accumulation de coups était la clé). Il a été touché et le local sentait le sang, c’est pourquoi il a enfermé Gurría jusqu’à ce qu’il retourne au sol et que l’arbitre arrête le combat. Sheeraz a donc conservé la ceinture moyenne WBO des super poids welters qui était à gagner.