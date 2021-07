Lorente vs Antúnez: la nouvelle sève entre en collision à Barcelone

La boxe nouvelle génération, malgré le ralentissement de la pandémie, continue de prospérer. Deux bons exemples se heurtent ce samedi au centre sportif Mundet de Barcelone. Cristóbal Lorente (11-0-1, 1 KO) et Juan Jesús ‘Xispi’ Antúnez (7-0, 3 KO) s’affrontent pour le titre national des poids plume, qui est vacant, dans un duel qui devrait être très disputé et que les deux coïncident : “Ce sera un combattant”, soulignent-ils dans le podcast Boxeo a la Carrera. Ils sont jeunes (Lorente 25 ans et Antúnez 26 ans) et ils ont très faim de gloire. Ça montre. Les heures comptent pour les gants hauts et pour que la cloche sonne.

Lorente Il agira comme un local, ce qu'”il aime”. “J’attends depuis 2019 de pouvoir jouer au Nacional. Ça tombe, en me battant contre Kevin Baldospino (ancien co-candidat) je pense que je faisais mieux, mais avec toutes ces circonstances je pourrai le faire en devant mon peuple », dit-il. Le Catalan a quitté l’usine ‘Ko Verdun’ et considère Sandor Martín, triple champion d’Europe, “son frère”. Cristóbal a commencé la boxe à l’âge de 5 ans et seulement trois le séparent de Sandor. « Nous avons grandi ensemble », dit-il. Cette expérience acquise avec l’un des plus grands représentants de la boxe nationale suggère qu’elle sera la clé du procès.

Pour sa part, Antunez Il arrive aussi avec une pancarte couverte, tout comme son adversaire. C’est un combattant courageux avec une bonne technique qui n’a cessé d’attirer l’attention. Il a peu d’expérience dans la boxe de location, mais le promoteur basque MGZ n’a pas voulu le laisser s’échapper. Ils voient du talent en lui et ont parié. L’andalou arrive très calme. “J’attends ce combat depuis longtemps avec impatience. Agir en tant que visiteur ne signifie rien pour moi. Je vais tout quitter pour rentrer à la maison avec ce championnat d’Espagne“Il prévient. Deux jeunes prometteurs ont leur chance à Barcelone. L’un restera invaincu et avec la ceinture… l’autre devra refaire le chemin. Boxe pure.

Karla Mérida disputera son deuxième combat professionnel

Le duel entre Lorente et Antúnez sera le clou de la soirée, mais avant cela, il y aura des duels intéressants avec des jeunes prometteurs. Dans le domaine professionnel, Karla Mérida fera son deuxième combat en boxe louée. Il se heurtera après la combative serbe Marijana Dasovic. La note négative a été la positif pour COVID-19 par Irakli Kurasbediani, qui devait revenir sur le ring et n’a pas pu s’entraîner dans des conditions optimales pour se rendre au rendez-vous. Le spectacle est complété par huit combats amateurs.

1. (AUCUNE Limite) TONI GARCIA VS SEBAS DIAZ (Usine de Boxe) 3×3 -81kg

2. (Gimnàs Damian) IVAN PEREZ contre JERONI RODRIGUEZ (Gladius) 3×3 -59kg

3. (CB Iberia) ABDEL NAIJOU VS ALI ENNAOUI (Sparta & Basic Factory) -69kg 3×3 -70kg

4. (CB Barcelone) PEDRO ANGEL VS GIULIANO MARTIN (Usine de boxe) 3×3 -65kg

5. (EB Xavi Urpi) MANUEL BUENO VS AYOUB EL MADJOUB (Team Pepe) 3×3 -55kg

6. (KO Verdun) KARLA MERIDA contre MARIJANA DASOVIC (Serbie).

7. (Équipe Kolo) DANI NOGALES contre RAFA SANTOS (Équipe du Tonnerre) 3×3 -69kg

8. (Xfit) ANDREU CABALLERO vs NIL DE LA CRUZ (CB Cornella) 3×3 -69kg

9. (Sparte) AITOR ALMARZA vs AYOUB ZAKHARI (Usine de boxe) 3×3 -75kg

10. (KO Verdun) CRISTOBAL LORENTE vs J. JESÚS ANTÚNEZ (CD Gutiérrez) : Championnat d’Espagne poids plume.