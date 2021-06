Jorginho impressionné pour Chelsea la saison dernière (Photo: .)

L’attaquant italien Lorenzo Insigne insiste sur le fait que le milieu de terrain de Chelsea Jorginho mérite d’être présélectionné pour le Ballon d’Or.

Le milieu de terrain des Blues a connu une seconde moitié de saison 2020-21 extrêmement impressionnante sous la direction de Thomas Tuchel, aidant le club à remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire.

Le joueur de 29 ans recherche plus d’argenterie cet été, l’Italie remportant ses trois matchs de groupe de l’Euro 2020 pour se placer parmi les favoris pour remporter la compétition.

Le coéquipier de Jorginho à Chelsea, N’Golo Kante, a été largement salué après son incroyable saison nationale avec Paul Pogba parmi les nombreux appelants à ce que le Français remporte la plus grande distinction individuelle du football.

Mais la star de Naples Insigne espère également voir son compatriote en lice.



Les appels se multiplient pour que Kante remporte le prix (Photo: .)

“Il a passé des années fantastiques à Chelsea et je suis fier de l’avoir dans notre équipe”, a déclaré Insigne à propos de son ancien coéquipier de Naples lors d’une conférence de presse avant les 16 dernières confrontations entre l’Italie et l’Autriche.

“Je ne suis pas celui qui décide s’il mérite le Ballon d’Or, mais j’espère qu’il sera présélectionné, il le mérite, c’est un grand joueur. Je l’appelle le professeur et nous sommes tous heureux de jouer avec lui.

Jorginho a souvent été lié à un retour en Italie depuis qu’il a rejoint les Bleus en 2018.

Mais après le succès du club en Ligue des champions, le milieu de terrain a suggéré qu’il resterait à Stamford Bride au-delà de l’été en insistant sur le fait qu’il souhaitait profiter de plus de “moments spéciaux” au club.

