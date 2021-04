Lorenzo Lazo crie depuis les toits son amour pour sa petite amie, Lourdes Peláez

Maintenant, comme il le fait rarement, Lorenzo a partagé avec ses abonnés Instagram une photo romantique à côté de sa petite amie, et que Lourdes a partagée sur ses histoires Instagram. L’image a simplement scintillé avec le mot «Nous» et qu’elle a commenté avec un emoji en forme de cœur et qu’il a répondu avec plusieurs visages aux yeux de cœur.

Bien que Lorenzo Lazo ait officialisé leur relation en mars dernier, le couple a commencé leur histoire d’amour le 2 février de l’année dernière. Il y a quelques mois, alors qu’ils étaient en couple depuis un an, l’homme d’affaires a publié une autre photo romantique à côté de son partenaire, qui était accompagnée de la phrase: «Allons-y ensemble! Une année de partage de la vie ».

Lorenzo Lazo et Lourdes Peláez (Instagram / lazomargain)

De plus, Lorenzo partage sporadiquement sur ses réseaux sociaux des messages affectueux qu’il dédie à sa petite amie, comme l’année dernière, lorsqu’il a publié une photo dans laquelle ils apparaissent démontrant leur amour en période de pandémie, dans laquelle ils semblent s’embrasser mais porter un visage. masques.

Un an et demi après la mort d’Edith González, c’était en novembre 2020 que son veuf partageait pour la première fois une photo avec sa nouvelle petite amie.