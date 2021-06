Lorenzo Lazo retrouve Constanza, la fille d’Edith González

in

« La mémoire publique, comme celle d’aujourd’hui, est au commandement de tous », le désormais veuf de Edith González.

A propos de la rencontre qu’il a eue avec ConstanceIl a commenté: “Nous sommes une famille, nous avons été une famille et nous continuerons à être une famille.”

La cérémonie en mémoire de l’actrice de “Wild Heart” a duré environ 40 minutes et la fille de l’actrice n’a pas commenté.

“Toujours dans nos cœurs”, a déclaré l’animatrice Shanik Aspe, qui a travaillé avec Edith sur son dernier projet télévisé. (Instagram / Lorenzo Lazo)

Le jour même, Lorenzo Lazo Il a également honoré la mémoire de sa femme sur les réseaux sociaux, avec une photo de l’endroit où repose sa dépouille. Dans l’image, il y a une couronne de fleurs et sur la pierre tombale, vous pouvez voir que l’actrice repose à côté de son père, Efrain Gonzalez, décédé en 1983.

Constance Creel, qui a fait profil bas à l’écart des médias, est réapparu dans les réseaux le dimanche 6 juin avec son père le jour du scrutin. Sur la photo que tu as postée Santiago Creel sur Instagram on voit la jeune femme avec sa belle-mère, Pauline Velasco, et ses deux demi-soeurs, Miranda Oui Pauline.

Constanza, Santiago Creel, Paulina Velasco, et leurs filles, Paulina et Miranda Creel Velasco. (Instagram / Santiago Creel)