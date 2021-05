Lorenzo Méndez assure qu’il est déjà divorcé de Chiquis Rivera – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après que Chiquis Rivera ait avoué il y a quelques jours à l’aéroport de Los Angeles que le divorce d’avec Lorenzo Méndez était toujours en cours, le chanteur a nié.

Les mots de Chiquis à ce moment-là étaient: “le divorce est presque là, il est presque là, j’attends qu’il réponde.”

Et bien que Lorenzo ait communiqué qu’il ne voulait plus être interrogé sur sa relation avec la fille de Jenni Rivera, cette fois la question du déroulement de sa procédure de divorce était inévitable, alors il a répondu: tout est d’accord, tout est signé, nous sommes divorcés, tout est déjà signé », a-t-il déclaré.

De plus, Lorenzo a nié que c’était un problème économique qui les avait empêchés de mener à bien la procédure de divorce et a même déclaré qu’il était actuellement célibataire.

Cependant, le chanteur a également été honnête sur le long processus qui a été sa séparation de Chiquis, “tout divorce, je ne souhaite à personne évidemment”, a-t-il déclaré.

Mais il a surpris tout le monde quand il a dit qu’après ce divorce, il n’envisageait plus de se remarier ou était excité d’avoir des enfants: «Je ne me remarie pas, pourquoi? Je viens de me réunir joliment et pas d’enfants, je voulais des enfants mais je pense que je vais bien comme ça. Il n’y a pas eu de combat pour cet (argent), alors Dieu béni j’ai obtenu quelque chose de plus facile, non? Évidemment, il est plus facile de parler en matière juridique, mais en matière émotionnelle, je ne souhaite cela à personne », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Lorenzo a été interrogé sur les redevances qu’il pourrait recevoir en raison du fait que des chapitres de l’émission de téléréalité de la famille Rivera sont diffusés à la télévision, cependant, il a dit qu’il ne connaissait pas le problème, “je n’ai même pas vu la vérité … je suis très concentré Dans mon entreprise, le net en ce moment je travaille beaucoup, que Dieu bénisse ce qu’ils font, Dieu ne m’a pas oublié, je suis en tournée dans tout le pays, en fait je pars au Mexique pour être dans tous les programmes et nous prenons de la musique », a-t-il conclu.