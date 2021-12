Lorenzo Méndez fait un vœu spécial pour Chiquis Rivera

.

Malgré les différences qu’ils ont eues après leur rupture amoureuse et le fait qu’ils n’aient pas encore réussi à finaliser leur divorce, Lorenzo Méndez a tous ses vœux pour Chiquis Rivera. Cela a été révélé dans des déclarations au programme Ventaneando, alors qu’il travaillait à Ciudad de Juárez, au Mexique.

L’ancien membre du gang El Limón a été intercepté par des journalistes pour l’interroger sur l’état de son divorce avec Chiquis, qui a duré plus d’un an et ne s’est pas encore matérialisé. Après avoir expliqué que le processus n’a pas avancé car de nombreux documents sont demandés sur sa situation financière, Méndez a révélé qu’il souhaitait que son ex-partenaire puisse se réconcilier avec sa famille.

« Que Dieu la bénisse, j’aime beaucoup la famille. J’espère qu’ils vont réparer le désordre qu’ils portent. Vous leur souhaitez le meilleur », a déclaré la chanteuse de 35 ans à l’émission Ventaneando à propos de la rupture familiale de Chiquis Rivera avec ses oncles Rosie et Juan -qui a été générée lorsque l’artiste et ses quatre frères leur ont demandé, par l’intermédiaire d’un avocat, une comptabilité pour clarifier comment la fortune laissée par sa mère, Jenni Rivera, a été administrée.

Concernant les quatre années qu’il a vécues avec la chanteuse de 36 ans, au cours desquelles ils ont eu de bons et de mauvais moments, et plus d’une controverse, le participant de l’émission Así se Baila, sur Telemundo, a affirmé qu’il se souviendra toujours d’elle. « C’est une étape, un chapitre de ma vie que je n’oublierai jamais (…) et reconnaissant à Dieu, à eux (la famille) », a-t-il déclaré.

Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez ont eu une relation de quatre ans. Ils se sont mariés le 29 juin 2019 et en octobre 2020, la fille aînée de Jenni Rivera a demandé le divorce. « Le cœur lourd, il les a informés que Lorenzo et moi avons décidé de nous séparer. C’était une décision mutuelle et difficile, mais nécessaire (…) Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien et l’amour que vous nous avez donnés, mais je demande votre vie privée en ce moment », publiait Chiquis à l’époque sur ses réseaux sociaux.

Après la pause, Doña Rosa, la grand-mère maternelle de Chiquis, a souligné que sa petite-fille lui avait dit que Méndez l’avait attaquée, cependant, Chiquis ne l’a jamais confirmé. Rapidement, Méndez est sorti pour nier avoir maltraité le chanteur et tout est tombé à l’eau.

La polémique entre le couple s’est poursuivie lorsque Chiquis a reconstruit sa vie et a commencé une histoire d’amour avec le photographe Emilio Sánchez, dont elle se déclare aujourd’hui « totalement amoureuse ».

En apprenant la romance entre Chiquis et Sánchez, le chanteur de 35 ans a souligné qu’il était son ami. « Ce garçon était un ami, ce gars avec qui il marche en ce moment, c’était un ami, c’était un ami. Mais alors rien, regarde, rien ne se passe. Il savait que nous étions ensemble. En fait, sa famille est même allée à mon mariage », a révélé Méndez lors d’une interview sur l’émission Telemundo Suelta la Sopa.

Pour l’instant, l’artiste n’a rendu publique aucune relation amoureuse et affirme qu’il est « concentré sur le travail ». Son noble vœu pour Chiquis se réalisera-t-il en 2022 ?

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires