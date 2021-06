Lorenzo Pellegrini, blessé, pourrait quitter l’Azzurra

in

10/06/2021 à 10h56 CEST

Mauvaise nouvelle pour l’équipe italienne et pour Mancini. Selon ‘Sky Italia’, Lorenzo Pellegrini, a de nombreux numéros pour quitter la concentration de l’Italie en raison d’une blessure musculaire. En l’absence de plus de preuves pour déterminer l’étendue exacte des maux, milieu de terrain de la Roma Il pouvait dire adieu au rêve de disputer un championnat d’Europe avec son équipe.

Pour l’instant, la Fédération italienne de football (FIGC) a déjà demandé à l’UEFA la possibilité de remplacer Pellegrini. Castrovilli, un milieu de terrain de la Fiorentina qui figurait déjà sur la liste préliminaire, est le joueur chargé de remplacer l’éventuelle perte du blessé Pellegrini. Celui de Rome, oui, continuera dans la sélection qui se déplacera à Rome ce matin. Castrovilli rejoindra le groupe par précaution et en attendant ce que l’UEFA décide, ce qui devrait permettre le remplacement.

Pellegrini rejoindrait ainsi la liste de plus en plus longue des footballeurs qui ont dû dire adieu au rêve de disputer le Championnat d’Europe ces dernières semaines.. Une pandémie qui a contraint tout le football à se concentrer en quelques semaines, principale cause du fléau des blessures.