Loretta Lynn accueillera Garth Brooks, Luke Bryan et d’autres au Flood Relief Show

La matriarche de la musique country Loretta Lynn organisera un événement-bénéfice rempli de stars la semaine prochaine à la suite des inondations dévastatrices qui se sont produites le 17 août dans les régions du Tennessee à Dickson et sa ville natale des comtés de Humphreys.

Le concert-bénéfice Friends: Hometown Rising Flood Relief de Loretta Lynn aura lieu le 13 septembre à la Grand Ole Opry House. Lynn, aujourd’hui âgée de 89 ans, sera rejointe par d’autres personnalités telles que Garth Brooks, Trisha Yearwood, Luc Bryan, et Luke Combs, qui ont tous été confirmés pour la collecte de fonds, avec d’autres noms à ajouter prochainement.

Le concert sera également diffusé en direct sur Circle Network à 19 h 00 CT et diffusé en direct sur Circle All Access sur les réseaux sociaux. Tous les profits iront directement à Centraide du comté de Humphreys. Les billets sont épuisés, mais vous pouvez ajouter votre nom à la liste d’attente ici.

«Je suis tellement honorée que tant de nos amis se réunissent pour montrer tant d’amour à nos voisins et à notre communauté après une perte aussi dévastatrice», a déclaré Lynn. « Vous savez, nous avons tous eu besoin d’aide de temps en temps, et c’est pourquoi lorsque nous pouvons redonner, nous le faisons. » Wayne Spears, le propriétaire d’un ranch de longue date de sa famille, était l’une des 20 personnes à avoir perdu la vie à la suite des crues éclair dans la campagne du Tennessee, au cours desquelles 15 pouces de pluie sont tombés en six heures.

Le directeur exécutif de l’association, Nioka Curtis, observe : « United Way of Humphreys County se consacre à nos communautés depuis des années et nous avons créé le Humphreys County Flood Relief Fund pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de toutes les victimes des inondations. Nous n’avions aucune idée que ce serait l’une des pires inondations de notre histoire, mais notre communauté sera à nouveau entière. L’objectif de l’UWHC est de contribuer à ce que cela se produise le plus rapidement possible avec l’aide de nos généreux donateurs.

« Des dépôts de garantie et des acomptes nécessaires pour que les gens se relogent, au remodelage, au remplacement des vêtements et à la reconstruction de leur vie, nous voulons nous assurer que leurs besoins sont satisfaits et nous continuerons notre combat pour que cela se produise. » Les lecteurs aux États-Unis qui souhaitent faire un don à la cause peuvent visitez la page des dons ou envoyez TNFLOODRELIEF par SMS au 44321.