Loretta Lynn annonce un concert-bénéfice all-star pour les victimes des inondations au Tennessee : « L’amour est plus fort »

Loretta Lynn a annoncé un concert en direct de toutes les stars au profit des victimes des inondations meurtrières du Tennessee le mois dernier.

La légende de la musique country et résidente du comté de Humphreys a engagé ses copains Garth Brooks, Trisha Yearwood, Luke Bryan et Luke Combs pour participer au spectacle, et d’autres seront annoncés.

“L’inondation qui a dévasté notre région a été terrible, mais l’amour est plus fort”, a tweeté l’homme de 89 ans. “Je suis très reconnaissant envers mes amis qui répondent à mon appel pour que nous nous mobilisions tous et aidions de toutes les manières possibles.”

“Je suis tellement honoré que tant de nos amis se réunissent pour montrer tant d’amour à nos voisins et à notre communauté après une perte aussi dévastatrice”, a déclaré le chanteur dans une publication vidéo. “Vous savez, nous avons tous eu besoin d’aide de temps en temps, et c’est pourquoi lorsque nous pouvons redonner, nous le faisons.”

Le contremaître du TENNESSEE RANCH DE LORETTA LYNN TUÉ DANS LES INONDATIONS

Le concert-bénéfice, intitulé “Loretta Lynn’s Friends Hometown Rising”, aura lieu le lundi 13 septembre à 20 h HE/19 h CT au Grand Ole Opry House à Nashville. La diffusion et la diffusion en direct soutiendront directement Centraide du comté de Humphreys.

Selon le site Web de Lynn, l’événement sera diffusé en direct sur Circle Network et diffusé en direct sur Circle All Access sur Facebook, Twitter et YouTube. Les billets sont disponibles sur Opry.com selon le principe du premier arrivé, premier servi à partir de 65 $.

« United Way of Humphreys County se consacre à nos communautés depuis des années et nous avons créé le Humphreys County Flood Relief Fund pour répondre aux besoins immédiats et à long terme de toutes les victimes des inondations », a déclaré la directrice générale Nioka Curtis dans un communiqué.

“Nous n’avions aucune idée que ce serait l’une des pires inondations de notre histoire, mais notre communauté sera à nouveau entière”, poursuit le message. « L’objectif de l’UWHC est de contribuer à ce que cela se produise le plus rapidement possible avec l’aide de nos généreux donateurs. Des dépôts de location et des acomptes nécessaires pour que les gens se relogent, au remodelage, au remplacement des vêtements et à la reconstruction de leur vie, nous voulons assurez-vous que leurs besoins sont satisfaits et nous continuerons notre combat pour que cela se produise. »

Wayne Spears, le contremaître du ranch de Loretta Lynn, est mort dans une inondation récente. (Loretta Lynn Ranch)

Le 17 août, des pluies record ont envoyé des eaux de crue déferler sur la région rurale, tuant au moins 22 personnes, dont Wayne Spears, le propriétaire de ranch de longue date de la famille Lynn. Il a également détruit des centaines de maisons.

Les inondations dévastatrices ont détruit des routes, des tours de téléphonie cellulaire et des lignes téléphoniques, laissant les gens dans l’incertitude quant à savoir si la famille et les amis ont survécu au déluge sans précédent.

De nombreux disparus vivent dans les quartiers où l’eau a monté le plus rapidement, a déclaré le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis, qui a confirmé les 22 décès dans son comté. Les noms des disparus figuraient sur un panneau dans le centre d’urgence du comté et sur une page Facebook de la ville de Waverly, qui est mise à jour au fur et à mesure que les gens appellent et se déclarent en sécurité.

La page Facebook du bureau du shérif du comté de Humphreys remplie de personnes à la recherche d’amis et de membres de la famille disparus. Les pages GoFundMe ont demandé de l’aide pour les frais funéraires des morts, y compris des jumeaux de 7 mois arrachés des bras de leur père alors qu’ils tentaient de s’échapper. La mort des jumeaux a été confirmée par des membres survivants de la famille.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.