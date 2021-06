L’organisateur de l’audit signale des boîtes de bulletins de vote vierges, des centaines de milliers de personnes manquantes ⋆ 10z viral

Un organisateur de l’Arizona Audit signale des CENTAINES DE MILLIERS de bulletins de vote manquants et dit qu’ils découvrent des boîtes pleines de bulletins blancs. Et maintenant, le DOJ de Biden menace de se rendre en Arizona. De plus, l’enseignant LGBT anti-hétéro est au chômage, les autorités veulent votre bitcoin et un autre homme qui a rendu la vie de Clinton difficile a perdu la vie.

MISE À JOUR DE L’AUDIT : Des centaines de milliers de bulletins de vote manquants, des boîtes pleines de blancs

Enseignant pro-LGBT officiellement au chômage après une diatribe vulgaire contre un étudiant hétérosexuel

Netanyahu est sorti ! Et les Américains doivent s’en soucier, pour une raison quelconque

