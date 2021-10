L’organisateur du vol Emiliano Sala a embauché un pilote non qualifié pour un voyage qui a entraîné un accident qui a tué l’ancien attaquant de Cardiff, selon un tribunal

L’homme qui a organisé le vol transportant Emiliano Sala a engagé un pilote non qualifié pour piloter l’avion afin de réduire les coûts financiers, a déclaré un tribunal.

L’avion transportant l’attaquant, qui venait de déménager à Cardiff, alors en Premier League, s’est écrasé dans la Manche en janvier 2019, tuant le footballeur et pilote David Ibbotson.

.

Emiliano Sala est décédé après la panne de son vol pour Cardiff en janvier 2019

L’exploitant de l’avion, David Henderson, n’a pas pu piloter lui-même l’avion car il était parti avec sa femme à Paris.

Au lieu de cela, il a embauché Ibbotson, qui ne détenait pas de licence de pilote professionnel, n’était pas autorisé à voler de nuit et dont la qualification pour piloter le monomoteur Piper Malibu avait expiré.

Henderson est jugé à Cardiff Crown Court, accusé d’avoir mis en danger la sécurité d’un avion dans le cadre d’une poursuite intentée par la Civil Aviation Authority (CAA).

.

Sala est décédé quelques jours seulement après la finalisation de son déménagement de 15 millions de livres sterling à Cardiff

Martin Goudie QC, poursuivant, a déclaré au tribunal que l’affaire concernait deux vols, l’un de Cardiff à Nantes, où Sala jouait, le 19 janvier et un vol de retour vers la capitale galloise le 21 janvier.

« Ces vols n’ont pas été opérés et organisés par amour de M. Henderson pour M. Sala ou le Cardiff City FC », a-t-il déclaré.

« Ils ont été organisés parce que c’était dans son intérêt financier, il devait recevoir une considération précieuse, une phrase sur laquelle nous reviendrons, en échange de l’organisation et de l’exploitation de ces vols. »

M. Goudie a ajouté : « M. Ibbotson n’avait pas de licence de pilote professionnel, sa qualification pour le type d’avion avait expiré en novembre 2018 et il n’était pas compétent pour voler dans les conditions météorologiques que M. Henderson savait que les vols pourraient rencontrer.

.

Henderson a comparu devant le tribunal de Cardiff

« C’est le cas de l’accusation que, en organisant et en exploitant des vols de passagers pour une contrepartie précieuse lorsque l’avion n’était pas autorisé pour de tels vols et en utilisant un pilote qui n’était ni qualifié ni compétent pour effectuer les vols, M. Henderson a agi avec négligence ou imprudence dans d’une manière susceptible de mettre en danger l’avion et ses occupants en créant un risque réel qu’il ne faut pas ignorer.

«Nous ne cherchons pas à suggérer que M. Henderson ne savait pas ce qu’il faisait ou ne se souciait pas de la sécurité – vous verrez que de nombreux travaux de maintenance ont eu lieu sur l’avion – mais qu’il a ignoré certaines exigences lorsque cela lui convenait et ses intérêts commerciaux. «

Le procès continue.