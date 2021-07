L’organisateur multimédia Sofa pour iOS reçoit une mise à jour majeure avec « The Shelf », des notes autocollantes, des statistiques avancées et plus encore

Sofa pour iOS est une application magnifique et puissante pour organiser tous les médias et autres choses que vous souhaitez consulter avec des illustrations riches, des widgets et une excellente interface utilisateur pour non seulement garder les choses en ordre, mais aussi garder une trace de ce que vous consommez. Maintenant, Sofa est sorti avec sa grande mise à jour 3.0 qui comprend des fonctionnalités avancées telles que des notes autocollantes, des statistiques/filtres plus puissants, The Shelf pour hiérarchiser le contenu sur différentes listes, etc.

Nous avons utilisé Sofa plus tôt cette année et avons été très impressionnés :

J’ai trouvé que Sofa était un plaisir à utiliser. Il possède une interface utilisateur claire, réfléchie et intuitive, des options de personnalisation amusantes et aucune publicité. C’est une expérience formidable d’organiser votre inventaire personnel de médias et d’autres contenus que vous aimeriez consulter, ainsi que de garder un œil sur ce que vous avez lu, regardé, écouté, etc.

Sofa offre une expérience considérablement meilleure par rapport aux notes ou aux applications à faire pour suivre tout ce que vous voulez consulter à partir de films, de télévision, de musique, de livres, de podcasts, d’applications, de jeux et vraiment n’importe quoi.

Et aujourd’hui, avec la version majeure 3.0, cette même expérience sans publicité reste gratuite tandis que ceux qui recherchent des fonctionnalités encore plus puissantes ont la possibilité de passer à Super Sofa.

La version mise à niveau de Sofa ajoute de toutes nouvelles fonctionnalités, notamment des notes autocollantes pour ajouter plus de contexte à vos listes et de meilleurs contrôles pour comprendre ce que vous avez enregistré dans la section des activités ainsi que des filtres avancés.

Une grande nouveauté est The Shelf – un moyen de hiérarchiser les médias de n’importe quelle liste en un seul endroit. Et vous obtenez également plus de 70 thèmes ainsi que des liens vers où trouver du contenu.

Super Sofa coûte 3,99 $/mois ou 35,99 $/an et il existe également une option de plan familial pour 5,99 $/mois ou 59,99 $/an.

Et si vous voulez essayer Sofa avant de décider de la mise à niveau «Super», la version gratuite offre la merveilleuse expérience de base sans publicité. Sofa 3.0 est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone et iPad.

