L’organisation caritative britannique GambleAware affirme que les boîtes à butin « s’apparentent structurellement et psychologiquement à

L’organisation caritative britannique GambleAware a publié un nouveau rapport accablant sur les boîtes à butin de jeux vidéo.

La recherche – menée par les universités de Plymouth et Wolverhampton – indique qu’il existe des preuves solides que ce modèle d’entreprise est « structurellement et psychotiquement » le même que le jeu. Le rapport a pris les données autodéclarées de 7 771 personnes qui achètent des boîtes à butin et a découvert que 5% de la population représente la moitié des revenus générés par les boîtes à butin au cours d’une année donnée; en 2020, c’était 700 millions de livres (967,7 millions de dollars).

En outre, la recherche indique qu’un tiers des joueurs entrent dans la catégorie des «joueurs problématiques».

«Notre travail a établi que l’engagement avec les coffres à butin est associé à des comportements de jeu problématique, les joueurs étant encouragés à acheter grâce à des techniques psychologiques telles que la« peur de rater quelque chose »», a déclaré le Dr James Close, chercheur principal à l’Université de Plymouth.

«Nous avons également démontré que les individus à risque, tels que les joueurs compulsifs, les joueurs et les jeunes, contribuent de manière disproportionnée aux revenus des coffres à butin.

«Nous avons fait un certain nombre de suggestions politiques pour mieux gérer ces risques pour les personnes vulnérables, bien que des protections plus larges des consommateurs puissent également être nécessaires.»

Zoe Osmond, PDG de GambleAware, a ajouté: « Cette recherche fait partie de l’engagement continu de GambleAware à protéger les enfants, les adolescents et les jeunes contre les méfaits du jeu. La recherche a révélé qu’un grand nombre d’enfants qui jouent à des jeux vidéo achètent également des coffres à butin et nous sommes de plus en plus inquiets. que le jeu fait désormais partie de la vie quotidienne des enfants et des jeunes.

«GambleAware a financé cette recherche pour mettre en évidence les préoccupations concernant les coffres à butin et le jeu problématique, avant le prochain examen de la loi sur les jeux de hasard. Il appartient maintenant aux politiciens d’examiner cette recherche, ainsi que les preuves d’autres organisations, et de décider des changements législatifs et réglementaires nécessaires pour répondre à ces préoccupations.

GambleAware a appelé à un certain nombre de mesures pour protéger le public contre les comportements de jeu. Celles-ci incluent des définitions claires des coffres à butin, des classifications par âge et des étiquettes de jeu applicables, la divulgation des chances de recevoir des objets, les limites de dépenses – et les prix à afficher en monnaie réelle – ainsi que de nouvelles réglementations ou des modifications des lois sur les jeux de hasard existantes.

Réagissant à cette histoire, l’UKIE, l’organisme britannique de commerce des jeux vidéo, a déclaré: « L’industrie britannique des jeux a déjà pris des mesures en ce qui concerne les préoccupations concernant les boîtes à butin », a déclaré un porte-parole de l’UKIE. « Des divulgations de probabilités ont déjà été introduites sur les principales plates-formes de jeux; un nouveau descripteur d’objets aléatoires payants a été ajouté au système de classification par âge PEGI en 2020 pour informer les joueurs de leur présence; paramètres et outils sur tous les principaux appareils de jeu – et dans un certain nombre des principaux jeux – permettent déjà aux joueurs de gérer, limiter ou désactiver les dépenses.

« Vous pouvez en savoir plus sur toutes ces mesures, et plus sur le jeu responsable, sur www.askaboutgames.com. Nous continuerons également à travailler de manière constructive pour soutenir nos joueurs en partenariat avec le gouvernement et d’autres organisations. »

En septembre de l’année dernière, le gouvernement britannique a demandé des preuves dans le cadre d’une nouvelle enquête sur l’impact des boîtes à butin. Cela fait suite à une enquête du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports qui s’est penchée sur le sujet en 2019, tandis que la deuxième chambre du pays – la Chambre des lords – a déclaré que le modèle d’entreprise devrait être réglementé de la même manière que les jeux de hasard.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72079/uk-charity-gambleaware-says-loot-boxes-structurally-and-psychologically-akin-to-gambling/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));