L’organisation caritative britannique GamesAid a levé 98653 $ l’année dernière

L’organisation caritative de l’industrie des jeux vidéo au Royaume-Uni, GamesAid, a réussi à lever 70 000 £ (98 653 $) l’année dernière.

Comme le rapporte GamesIndustry.biz, cet argent est réparti entre sept organisations caritatives différentes: Access Sport Trust, Autistica, The Clock Tower Sanctuary, Lifelites, Everyone Can, Solving Kids ‘Cancer et MAPS.

En outre, GamesAid a annoncé la nomination de deux nouveaux administrateurs dans Terry Haynes de Studio Gobo – qui revient au conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance – et George Osborn (pas celui-là) de l’organisme commercial britannique Ukie.

“Au cours de la dernière année, j’ai parlé avec de nombreux organismes de bienfaisance différents qui se sont tournés vers les jeux pour se maintenir pendant une année incroyablement difficile”, a déclaré Osborn.

“J’ai rejoint GamesAid en tant qu’administrateur pour faire ce que je peux pour continuer à soutenir ce travail essentiel et continuer à démontrer la nature décente et bienveillante de l’industrie britannique des jeux au reste du monde.”

