L’organisation climatique inspirée de Greta Thunberg se qualifie de «raciste» et se dissout ⋆ 10z viral

La jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg s’exprime lors d’une manifestation à Lausanne, en Suisse, le 17 janvier 2020. (Pierre Albouy/.)

Le chapitre d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, d’une organisation pour le climat inspirée par l’activiste Greta Thunberg s’est dissous samedi parce qu’il s’agissait d’un « espace raciste », « dominé par les blancs », a annoncé le groupe dans un article sur Facebook samedi.

School Strike 4 Climate, un mouvement de protestations étudiantes contre le réchauffement climatique, a commencé à la suite de l’activisme de Thunberg et s’est transformé en grèves étudiantes généralisées en 2019. Environ 20 000 étudiants néo-zélandais se sont mis en grève en mars 2019, organisé par School Strike New Zealand, qui se décrit comme « le mouvement néo-zélandais des grèves de Greta Thunberg en Europe ».

La branche d’Auckland du groupe a annoncé samedi avoir accepté de se dissoudre.

« Les communautés du BIPOC sont affectées de manière disproportionnée par le changement climatique, donc la lutte pour la justice climatique devrait être menée par leurs voix et leurs besoins, et non par Pākehā [white New Zealander] ceux », a écrit le groupe sur Facebook. “Nous nous séparons parce que, depuis 2019, SS4C AKL (ainsi que le groupe national au sens large, bien que nous ne puissions pas parler en leur nom) est un espace raciste dominé par les blancs.”

L’organisation s’est excusée « pour la blessure, l’épuisement et le traumatisme causés à de nombreuses personnes du BIPOC » ainsi que « pour le traumatisme supplémentaire causé par notre lenteur à assumer nos responsabilités. Nous reconnaissons que ces excuses ne pourront jamais suffire à compenser nos actions en plus d’années d’oppression systémique et systématique. »

Sophie Handford, l’une des fondatrices de School Strike New Zealand, a exprimé son scepticisme à l’égard de cette décision dans une déclaration au Guardian. Hanford a coordonné le groupe en 2019.

« Il y a un réel besoin de céder de l’espace aux kaupapa dirigés par des autochtones [policy] et de transformer le mouvement afin qu’il puisse défendre correctement l’aspiration collective à la justice climatique », a déclaré Hanford. Cependant, « je crains un peu que cela envoie un message de division ou que tout le monde ne soit pas nécessaire. »

