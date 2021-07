L’organisation des propriétaires de théâtre claque les sorties en streaming le même jour après que Black Widow de Marvel a été sous-performant au cours de la semaine 2

Ensuite, il y a le fait que Premier Access représente en fait beaucoup plus de personnes au box-office perdu, car la plupart des ménages contiennent plus d’une personne, et avec le partage de mot de passe ajouté au mélange, c’est encore plus de spectateurs potentiels qui n’ont pas contribué au film ligne de fond. Enfin, il y a le problème du piratage, car les films sortis sur des plateformes numériques peuvent être copiés en parfait état et Black Widow est déjà le film le plus torrent de l’année. Selon l’OTAN, les films qui ont vu une sortie numérique simultanée ont connu d’importants problèmes de piratage cette année, contrairement à ceux qui n’ont été diffusés qu’en salles.