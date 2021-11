L’organisation des travailleurs d’Ubisoft dit que l’entreprise doit être concrète sur le changement en milieu de travail

L’organisation des travailleurs A Better Ubisoft (ABU) a déclaré que le géant français de l’édition ne faisait pas assez pour résoudre les problèmes de sa culture de travail.

Dans un article sur Twitter, l’organisation a déclaré que la directrice des ressources humaines d’Ubisoft, Anika Grant, avait répondu à chacune de ses « demandes clés », mais a déclaré que la société devait faire plus que promettre de résoudre les problèmes à l’avenir. A Better Ubisoft a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de calendrier concret pour la « feuille de route stratégique du changement pour les RH » ni aucun détail réel sur ce que cela impliquerait.

ABU souligne également les promesses qu’Activision Blizzard a déjà faites dans le but de corriger sa culture de travail, notamment la fin de l’arbitrage forcé et des protocoles de résiliation beaucoup plus agressifs contre ceux qui harcèlent ou maltraitent leurs collègues. Cela fait suite à une action en justice déposée par le Département de l’emploi et du logement de la Californie en juillet détaillant une culture de travail toxique.

« Vous n’offrez rien de plus que votre assurance que toutes les enquêtes sont impartiales, toutes les sanctions sont appropriées et que les victimes et les témoins sont protégés, tout en ne nous offrant aucune preuve, implication ou surveillance dans aucune partie de ce processus », a écrit ABU.

« Vous proposez de nous donner une place à la table en relançant nos enquêtes mondiales de satisfaction des employés, mais une enquête n’est pas une place à la table. Vous insistez sur la nécessité d’écouter tous les employés, mais malheureusement lorsque la minorité des les travailleurs viennent de milieux sous-représentés, leurs besoins et leurs préoccupations peuvent être enterrés par des personnes qui sont peu susceptibles d’être victimes de harcèlement, de discrimination ou d’abus. doit être écouté avec respect et ne jamais être rejeté comme une préoccupation minoritaire. »

Des accusations de harcèlement, d’abus et d’inconduite ont été portées contre de nombreux membres du personnel d’Ubisoft à l’été 2020. Depuis, l’entreprise a essayé de montrer qu’elle résolvait le problème, mais près de 18 mois après les faits, les travailleurs disent toujours qu’il s’agit toujours d’une mauvaise gestion. faute sous sa surveillance. Le PDG Yves Guillemot a admis qu’Ubisoft a encore beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance avec ses employés.

PCGamesInsider.biz a contacté Ubisoft pour commentaires.

