L’Organisation espagnole de protection des consommateurs accuse Apple de ralentir les nouveaux iPhones après la mise à jour iOS 14.5

Apple pourrait bientôt faire l’objet d’un autre procès pour obsolescence programmée présumée de l’iPhone. L’Organisation espagnole de protection des consommateurs a envoyé une lettre à la société de Cupertino au nom des utilisateurs qui disent qu’Apple ralentit les iPhones 12, 11, XS et 8 avec les récentes mises à jour iOS 14.5, 14.5.1 et 14.6.

Tel que rapporté par le site Web espagnol iPhoneros, l’Organisation de protection des consommateurs (OCU en espagnol) a envoyé une lettre à Apple demandant à la société d’offrir un moyen de dédommager les utilisateurs d’iPhones 12, 11, 8 et XS pour avoir prétendument ralenti leurs téléphones après iOS 14.5, Mises à jour 14.5.1 et 14.6.

OCU menace de porter l’affaire devant les tribunaux si la réponse d’Apple n’est pas satisfaisante.

La lettre envoyée vise à établir un dialogue avec Apple pour trouver un moyen de dédommager ses consommateurs. Si Apple ne réagit pas correctement, d’autres actions pourraient être engagées devant les tribunaux nationaux pour faire respecter les droits des consommateurs.

Aux côtés d’OCU, Altroconsumo, Deco Proteste et Test-Achats ont également participé à la déclaration. Au début de cette année, Deco Proteste au Portugal a accusé Apple d’« obsolescence programmée » : la déclaration publiée par l’organisation privée de protection des consommateurs du Portugal allègue qu’Apple a manipulé les utilisateurs d’iPhone :

Apple a délibérément manipulé, et sans en informer ses utilisateurs, les performances de ses appareils les plus populaires, les iPhone 6, 6 Plus, 6S et 6S Plus. Ce faisant, Apple a contraint plusieurs utilisateurs à remplacer la batterie de leurs appareils ou à acheter un nouveau smartphone.

Ce qui est différent cette fois, c’est que l’OCU dit que même l’iPhone 12 actuel ralentit déjà après les dernières mises à jour iOS. Après les controverses sur la batterie de l’iPhone il y a quelques années, Apple a mis en place l’indicateur de santé de la batterie, et à partir de la fin de l’année, les utilisateurs peuvent choisir s’ils souhaitent passer à iOS 15 ou rester dans le système iOS 14 actuel avec uniquement de nouveaux correctifs de sécurité.

De plus, pour une autre année, la société maintient la prise en charge des mêmes iPhones avec iOS 15 : de l’iPhone 6s aux plus récents. Avec ce changement, Apple peut continuer à fournir une assistance pendant de nombreuses années aux téléphones plus anciens, très différent de ce que Google et d’autres fabricants font avec les téléphones Android.

Pour l’instant, Apple en Espagne n’a pas répondu à la lettre, et nous vous ferons savoir si cette affaire est portée devant les tribunaux.

