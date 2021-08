L’organisation Fortnite ENDL8SS supprime toute la liste et s’arrête

in

ENDL8SS, une organisation Fortnite qui représentait les champions actuels de NA East FNCS, a fermé ses portes.

L’équipe compétitive de Fortnite connue sous le nom d’ENDL8SS a libéré tous les joueurs, employés et a apparemment fermé ses portes. Bien que les détails soient au mieux obscurs, il semble que l’organisation ait suivi une tendance familière sur la scène Fortnite. Les vainqueurs en titre de la série de champions NA East Fortnite – Mero, Deyy et Reverse2k – seront à la recherche d’une nouvelle représentation avant la finale de la saison 7. L’équipe derrière ENDL8SS n’a pas encore publié de déclaration officielle, mais de nombreux joueurs et membres du personnel ont confirmé la nouvelle.

ENDL8SS s’arrête, n’informe pas les joueurs

Anciennement connue sous le nom de vsBANDITS, l’organisation a émergé en juillet 2020 avant de devenir ENDL8SS en janvier 2021. Ils ont finalement obtenu les trois vainqueurs du chapitre 2 – Saison 4 de FNCS qui ont à nouveau gagné au chapitre 2 – Saison 6 et tout semblait être en haut et en haut. Cette notion a empiré plus tôt dans la journée lorsque les membres actifs d’ENDL8SS ont affiché leur statut d’agent libre.

Les doubles champions FNCS ont tous publié des tweets «agent libre» dimanche soir. Reverse2k, qui a signé avec l’organisation en janvier, a tweeté “agent libre lol”. Une enquête plus approfondie a révélé que d’autres personnes impliquées dans l’ENDL8SS ont également déclaré leur libre arbitre, mais aucune n’a publié de déclarations formelles.

Malheureusement, cela laisse un mystère important derrière le sort de l’organisation. Peut-être que des contraintes financières se sont abattues sur ENDL8SS, obligeant ceux qui se trouvaient dans les coulisses à cesser leurs opérations. C’est un destin que connaissent de nombreuses nouvelles marques sur la scène. Bien que la raison reste inconnue, ESTNN a contacté un ancien membre de l’organisation, qui a déclaré n’avoir reçu aucun préavis ni avertissement de leur libération.

ENDL8SS devient radio silencieux

L’équipe derrière ENDL8SS n’a pas reconnu l’exode massif des joueurs. Cependant, le compte Twitter de l’organisation a tweeté “yo” lorsque ses joueurs ont commencé à devenir publics. Il est regrettable de voir des joueurs aussi talentueux comme Reverse2k, Mero et Deyy se retrouver sans organisation pour représenter quelques semaines à peine avant la finale de la FNCS. Ils se sont déjà qualifiés et pourraient sans aucun doute repartir avec le grand prix et la hache des champions pour la troisième fois.

Au moment de publier ceci, ENDL8SS n’a pas encore publié de déclaration formelle concernant son statut. ESTNN a demandé un commentaire mais n’a reçu aucune réponse. Nous devrons attendre et voir si des détails supplémentaires deviennent disponibles. D’ici là, certains des meilleurs joueurs de NA East proposent des offres d’autres marques.