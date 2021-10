L’Organisation internationale du Travail constate une lente reprise du marché du travail

Au troisième trimestre (juillet-septembre) 2021, le nombre total d’heures travaillées dans les pays à revenu élevé était inférieur de 3,6 % à celui du quatrième trimestre de 2019. En revanche, l’écart dans les pays à faible revenu était de 5,7 % et dans les pays à revenu intermédiaire inférieur. pays à revenu, à 7,3 %.

Prévoyant une reprise plus lente du marché du travail mondial pour 2021, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a révisé mercredi à la hausse ses estimations de la perte d’heures de travail induite par la pandémie à un équivalent de 125 millions d’emplois à temps plein par rapport à l’estimation de juin de 100 millions. .

À l’équivalent de 125 millions, le nombre total d’heures de travail travaillées au cours de l’année en cours sera de 4,3% inférieur aux niveaux d’avant la pandémie (le quatrième trimestre de 2019), a déclaré l’OIT dans son dernier rapport sur l’impact de Covid-19 sur le travail. marchés.

« La trajectoire actuelle des marchés du travail est celle d’une reprise au point mort, avec l’apparition de risques majeurs à la baisse et une grande divergence entre les économies développées et en développement. De manière dramatique, la distribution inégale des vaccins et les capacités fiscales sont à l’origine de ces tendances », a déclaré le directeur général de l’OIT, Guy Ryder.

Au troisième trimestre (juillet-septembre) 2021, le nombre total d’heures travaillées dans les pays à revenu élevé était inférieur de 3,6 % à celui du quatrième trimestre de 2019. En revanche, l’écart dans les pays à faible revenu était de 5,7 % et dans les pays à revenu intermédiaire inférieur. pays à revenu, à 7,3 %.

D’un point de vue régional, l’Europe et l’Asie centrale ont connu la plus faible perte d’heures travaillées (2,5 %) par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Viennent ensuite l’Asie et le Pacifique à 4,6%. L’Afrique, les Amériques et les États arabes ont enregistré des baisses de 5,6%, 5,4% et 6,5%, respectivement.

« Les estimations indiquent que pour 14 personnes complètement vaccinées au deuxième trimestre 2021, un emploi équivalent temps plein a été ajouté au marché du travail mondial », a déclaré l’OIT, ajoutant que le déploiement très inégal des vaccinations signifie que le l’effet était le plus important dans les pays à revenu élevé, négligeable dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et presque nul dans les pays à faible revenu.

« Les plans de relance budgétaire ont continué d’être l’autre facteur clé dans les trajectoires de reprise. Cependant, le déficit de relance budgétaire reste largement non comblé, environ 86 % des mesures de relance mondiales étant concentrées dans les pays à revenu élevé », a-t-il déclaré.

Les estimations montrent qu’en moyenne, une augmentation de la relance budgétaire de 1% du produit intérieur brut (PIB) annuel a augmenté le temps de travail annuel de 0,3 point de pourcentage par rapport au dernier trimestre de 2019, a déclaré l’OIT.

