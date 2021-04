L’Organisation mondiale de la santé attaque l’UE pour un déploiement de vaccins «trop lent» | Politique | Nouvelles

Vaccins: Nick Ferrari claque ceux qui n’assistent pas aux rendez-vous

Le Dr Hans Henri P. Kluge, son directeur régional pour l’Europe, a déclaré que Bruxelles entravait également la riposte contre Covid en imposant des contrôles à l’exportation sur les expéditions de jabs vitaux. L’OMS a signalé 1,6 million de nouveaux cas et 24 000 décès à travers le continent au milieu d’une flambée de nouvelles infections. Le Dr Kluge a déclaré: «Les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie. Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont également très efficaces pour prévenir les infections. Cependant, le déploiement de ces vaccins est d’une lenteur inacceptable. Et tant que la couverture reste faible, nous devons appliquer les mêmes mesures de santé publique et sociale que par le passé, pour compenser les retards d’horaires.

«Permettez-moi d’être clair: nous devons accélérer le processus en accélérant la fabrication, en réduisant les obstacles à l’administration des vaccins et en utilisant chaque flacon que nous avons en stock.»

Il a noté que les pays de l’UE ne devraient pas être bercés par un faux sentiment de sécurité et lever les mesures de verrouillage alors que seulement 10% de la région a reçu au moins une dose de vaccination contre le coronavirus.

«Le risque que la vaccination continue de donner un faux sentiment de sécurité aux autorités et au public est considérable – et cela comporte un danger», a averti le directeur régional de l’OMS.

Son collègue, le Dr Dorit Nitzan, a ajouté: «Il y a cinq semaines à peine, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas en Europe était tombé à moins d’un million, mais maintenant la situation de la région est plus préoccupante que ce que nous avons vu depuis plusieurs mois.

Le chef de l’OMS, le Dr Hans Kluge, attaque le déploiement lent des jabs de l’UE (Image: GETTY)

«Il y a des risques associés à l’augmentation de la mobilité et des rassemblements pendant les fêtes religieuses.

«De nombreux pays introduisent de nouvelles mesures qui sont nécessaires et chacun devrait suivre autant qu’il le peut.»

Ursula von der Leyen a menacé de bloquer les envois de vaccins Covid à l’étranger vers des pays disposant de meilleurs programmes de vaccination ou de taux d’infection plus faibles.

Cette décision a été critiquée par l’OMS et les géants de la drogue, tels que Pfizer – qui produit ses jabs dans une usine en Belgique.

La firme américaine a récemment averti que la libre circulation des marchandises était «absolument essentielle» au fonctionnement de son usine continentale, qui expédie des doses à plus de 70 autres pays, dont la Grande-Bretagne.

Danny Hendrikse, son vice-président pour l’approvisionnement mondial, a déclaré: «Cela a causé un fardeau administratif important et une certaine incertitude.

«En fin de compte, ce que nous aimerions que nos collègues fassent, c’est se concentrer sur la fabrication et la distribution du vaccin.»

Le jab salvateur de Pfizer, qu’il a développé en partenariat avec l’allemand BioNTech, nécessite quelque 280 ingrédients différents, qui proviennent de 86 fournisseurs dans 19 pays.

Croda International expédie des matières premières à l’usine belge de l’entreprise à partir de sa propre installation basée dans le Yorkshire.

Une porte-parole de Pfizer a déclaré: «Nous sommes une entreprise manufacturière mondiale dotée d’une chaîne d’approvisionnement mondiale très sophistiquée. . . Chacun de ces fournisseurs est important pour notre chaîne d’approvisionnement et chacun d’entre eux joue un rôle. »

Malgré le tollé, Bruxelles a refusé d’abandonner son interdiction d’exportation et a annoncé son intention de continuer en empêchant toutes les expéditions d’AstraZeneca de quitter l’UE.

Le principal eurocrate Thierry Breton a déclaré que «zéro» le vaccin produit par Oxford serait envoyé à travers le Royaume-Uni jusqu’à ce que la société fournisse plus de doses aux États membres.

Et il a versé de l’eau froide sur les pourparlers UE-Royaume-Uni pour éviter une guerre des vaccins, déclarant: «Il n’y a rien à négocier».

Downing Street tient à mettre fin à la menace de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de bloquer les exportations de vaccins et d’ingrédients vers le Royaume-Uni.

Mais M. Breton a insisté sur le fait que l’ultimatum resterait en place jusqu’à ce qu’AstraZeneca soit en mesure d’envoyer plus de jabs aux pays de l’UE.

Selon l’eurocrate le plus haut placé de France, la capacité de production de l’usine de Seneffe en Belgique et de l’usine Halix aux Pays-Bas correspond «plus ou moins» aux livraisons attendues vers l’UE, et doit donc être réservée au bloc.

«Si AstraZeneca fait plus, nous n’avons aucun problème, mais tant qu’elle ne tient pas ses engagements envers nous, les doses restent en Europe – sauf pour Covax», a-t-il déclaré au FT.

Il a ajouté: «Nous sommes à nouveau ici pour nous assurer que le contrat AstraZeneca avec l’UE est livré – et, bien sûr, nous sommes ici pour aider également nos amis britanniques.

«Mais nous n’avons rien à négocier.»