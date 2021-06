L’organisme anti-tabac appelle à une taxe supplémentaire sur les produits du tabac

Des taxes supplémentaires peuvent être prélevées sur les produits du tabac par les gouvernements afin de générer des revenus pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a déclaré lundi l’Organisation nationale pour l’éradication du tabac à l’occasion de la “Journée mondiale sans tabac”.

Dans une déclaration publiée lundi, le secrétaire de l’Organisation, l’oncologue basé à Goa, le Dr Shekhar Salkar, a également déclaré qu’il existe de plus en plus de preuves que la consommation de tabac augmente le risque d’une infection grave à Covid-19.

« Les groupes de santé publique ainsi que les médecins exhortent le Conseil de la TPS à augmenter la rémunération de tous les produits du tabac afin de générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement. Dans leurs appels au conseil de la TPS, ils l’exhortent à envisager une mesure extraordinaire consistant à percevoir une indemnisation sur tous les produits du tabac afin d’obtenir des revenus supplémentaires », a déclaré Salkar.

“Ces recettes fiscales provenant du tabac pourraient contribuer de manière significative au besoin accru de ressources pendant la pandémie, y compris les vaccinations et l’augmentation des infrastructures de santé pour se préparer à une éventuelle troisième vague”, a-t-il également déclaré, la qualifiant de politique “gagnant-gagnant”, qui faire face au choc économique de la pandémie de Covid-19 et réduire directement les comorbidités liées au Covid-19.

« Il existe de plus en plus de preuves que le tabagisme et le tabac sans fumée augmentent le risque d’infection grave à Covid 19. Le tabagisme aggrave la fonction pulmonaire et réduit l’immunité. Les consommateurs de tabac qui développent une infection à Covid ont plus de complications et un plus grand risque de décès », a-t-il également déclaré.

