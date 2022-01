L’organisme antitrust indien ordonne une enquête à Google après la plainte d’éditeurs de presse

L’ordonnance de la CCI mentionnait également de nouvelles règles en Australie et en France – alimentées par le lobbying des médias et la pression publique – qui ont conduit à des accords de licence dans le monde d’une valeur collective de milliards de dollars.

Vendredi, l’organisme indien de surveillance de la concurrence a ordonné une enquête sur Google d’Alphabet à la suite d’allégations d’éditeurs de nouvelles, affirmant que son point de vue initial était que le géant de la technologie avait enfreint certaines lois antitrust.

Dans son ordonnance, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a déclaré que Google domine certains services de recherche en ligne dans le pays et a peut-être imposé des conditions injustes aux éditeurs de nouvelles.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le plaignant, Digital News Publishers Association, qui comprend les branches numériques de certaines des plus grandes sociétés de médias indiennes, a déclaré que Google avait refusé des revenus publicitaires équitables à ses membres.

« Dans une démocratie qui fonctionne bien, le rôle essentiel joué par les médias d’information ne peut être compromis », a déclaré l’ordonnance de la CCI. « Il semble que Google utilise sa position dominante sur les marchés concernés pour entrer/protéger sa position sur le marché des services d’agrégation de nouvelles. »

Les agences de presse, qui ont perdu des revenus publicitaires au profit d’agrégateurs en ligne tels que Google, se plaignent depuis des années que les entreprises technologiques utilisent des articles dans les résultats de recherche ou d’autres fonctionnalités sans paiement.

L’ordonnance de la CCI mentionnait également de nouvelles règles en Australie et en France – alimentées par le lobbying des médias et la pression publique – qui ont conduit à des accords de licence dans le monde d’une valeur collective de milliards de dollars.

