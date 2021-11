L’organisme australien de réglementation des valeurs mobilières, l’ASIC, a publié ses exigences en matière d’ETP et d’ETF de crypto-monnaie

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a publié sa réponse aux demandes répétées concernant les produits négociés en bourse (ETP) basés sur la crypto-monnaie. Ce vendredi, l’organisme de réglementation australien ASIC a publié un ensemble d’exigences réglementaires pour les fonds cherchant à proposer des ETP et des ETF de crypto-monnaie.

Selon le guide officiel publié, l’ASIC a donné son feu vert aux ETP et aux ETF basés sur des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Et il s’attend à ce que davantage d’actifs numériques liés à la crypto-monnaie deviennent une base pour les ETP et les ETF à l’avenir.

« En octobre 2021, il semble probable que Bitcoin et Ethereum satisferont aux cinq facteurs identifiés ci-dessus pour déterminer les actifs sous-jacents appropriés pour un ETP et un ETF. » Il a publié l’ASIC dans son règlement.

Pour devenir une base appropriée pour un ETF de crypto-monnaie, les actifs numériques associés aux crypto-monnaies doivent obtenir un niveau élevé de soutien institutionnel, un marché au comptant solide, un marché à terme réglementé, des fournisseurs de services réputés et expérimentés, ainsi que des mécanismes de tarification transparents. Indique le guide.

Pour chaque demande d’ETF de crypto-monnaie, les bourses agréées doivent évaluer si l’émetteur peut remplir ses obligations concernant le produit. Y compris la fourniture d’une garde sûre et sécurisée, ainsi que la propriété des licences pertinentes.

De même, le fournisseur australien d’ETF traditionnel BetaShares se prépare également à lancer un ETF de crypto-monnaie. Qui sera lié aux sociétés de l’industrie de la cryptographie Coinbase et MicroStrategy. En théorie, l’ETF de crypto-monnaie BetaShares commencera à être négocié à la Bourse australienne sous le code CRYP la semaine prochaine.

L’Australie et son adoption des crypto-monnaies

Cette annonce intervient peu de temps après que le gestionnaire de fonds australien Cosmos Asset Management a fait ses débuts en Australie avec son ETF lié à l’extraction de crypto-monnaie sur le marché australien Chi-X le 28 octobre. Le FNB Cosmos Global Digital Miners Access a commencé à être négocié sous le nom de « DIGA ». Et il est lié à diverses sociétés telles que Riot Blockchain, Marathon Digital, Hive Blockchain Technologies et Hut 8 Mining.

Au moment de la rédaction de cet article, le populaire ETF ProShares US Bitcoin « BITO » se négocie à 40,35 $. Source : Yahoo Finance

Plus tôt cette année, la sénatrice australienne et ministre des Services financiers, Jane Hume. Il a souligné que le gouvernement australien n’a aucun problème avec les personnes qui investissent dans les crypto-monnaies. De même, elle a également partagé une vision optimiste des actifs numériques tels que Bitcoin, même si elle n’a pas cessé d’alerter sur les risques de ce marché volatil.

De plus, l’Australie a actuellement le troisième taux de volume de crypto-monnaies le plus élevé, avec 17,8% du marché total. 1 Australien sur 5 possède une crypto-monnaie et Bitcoin est le plus populaire du pays.

