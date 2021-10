L’organisme australien de surveillance des valeurs mobilières (ASIC) déclare que BTC et ETH «satisfont» à tous les critères des ETP

La Securities and Investments Commission (ASIC) australienne a publié vendredi ses directives à l’intention des fournisseurs agréés sur les ETP liés à la cryptographie. Il devrait améliorer la transparence et protéger les investisseurs.

Pour qu’une crypto soit utilisée pour un ETP, elle doit disposer d’un marché au comptant mature, d’un marché à terme réglementé, de fournisseurs de services réputés et expérimentés, d’un niveau élevé de soutien institutionnel et de mécanismes de tarification robustes et transparents.

Selon l’ASIC, Bitcoin et Ether « semblent susceptibles de satisfaire » les cinq facteurs susmentionnés pour « déterminer les actifs sous-jacents appropriés pour un ETP ».

« Nous nous attendons à ce que la gamme d’actifs cryptographiques de produits non financiers pouvant répondre à ces facteurs s’étende avec le temps », a ajouté l’autorité de réglementation des valeurs mobilières.

L’organisme de surveillance des entreprises a également introduit une nouvelle section « crypto-actifs » dans ses demandes de licence pour les détenteurs d’actifs sous-jacents.

« Les crypto-actifs ont des caractéristiques et des risques uniques qui doivent être pris en compte par les émetteurs de produits et les opérateurs de marché pour respecter leurs obligations réglementaires existantes », a déclaré la commissaire de l’ASIC, Cathie Armour.

L’Australie a 3,35 billions de dollars de fonds de pension. 822 milliards de dollars sont autogérés par le principal bénéficiaire. Les ETF Spot #Bitcoin permettent un accès direct et facile. C’est énorme! ?? – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 29 octobre 2021

Récemment, un rapport du Sénat a exhorté l’Australie à introduire de nouvelles lois, notamment un régime de licence pour les mineurs de crypto et des réductions d’impôts pour concurrencer d’autres pays.

Cette semaine, un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit les mineurs de crypto et les fournisseurs d’infrastructures a également fait ses débuts en Australie.

L’ETF Cosmos Global Digital Miners Access (DIGA) ne détiendra directement aucune crypto mais inclura des entreprises comme Riot Blockchain Inc., Marathon Digital Holdings Inc., Hive Blockchain Technologies Ltd. et Hut 8 Mining Corp. Échange Chi-X Australie.

Selon un rapport du début du mois, l’Australie a le troisième taux de possession de crypto-monnaies le plus élevé à 17,8% par rapport à la moyenne mondiale de 11,4%.

Près d’un adulte sur cinq en Australie possède une crypto en 2021 d’une valeur de 8 milliards de dollars australiens (6,02 milliards de dollars). Bitcoin est le plus populaire car 65,2% des Australiens possèdent le principal crypto, suivi par Ether (42,1%), Cardano (26,4%), Dogecoin (23%), et BNB (14,6%), ont trouvé le site de comparaison Finder dans son enquête.

