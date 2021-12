L’organisme civique de Kolkata fait des sondages en direct : 144 circonscriptions votent aujourd’hui, le BJP cherche à faire des percées

Le secrétaire de la Commission électorale nationale, Nilanjan Sandilya, a déclaré que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir des élections libres et équitables.

Mises à jour en direct de l’élection de la société municipale de Kolkata : Le scrutin dans les 144 quartiers de la Kolkata Municipal Corporation (KMC) est actuellement en cours dans le strict respect des protocoles COVID-19 dans le cadre de dispositions de sécurité strictes. Le secrétaire de la Commission électorale nationale, Nilanjan Sandilya, a déclaré que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir des élections libres et équitables. Le vote a lieu dans 4 959 bureaux de vote et se poursuivra jusqu’à 17 heures, a-t-il déclaré.

Environ 23 000 membres de la police de Kolkata ont été déployés dans toute la ville et des marches sur les routes et des exercices de domination de la zone ont été menés dans diverses parties de la métropole, a déclaré un officier de la force. Plus de 200 piquets de police ont également été mis en place à des points cruciaux de la ville, a-t-il déclaré.

Mises à jour en direct

Le Congrès de Trinamool cherche à conserver sa séquence de victoires consécutives dans l’État lors des élections du 19 décembre, d’autant plus que le BJP est toujours sous le choc de l’ampleur de sa défaite aux élections à l’Assemblée et des défections de ses rangs au TMC depuis.

Le Congrès de Trinamool au pouvoir se bat pour conserver le conseil municipal pour le troisième mandat consécutif, tandis que le BJP contestera le CPI (M) pour obtenir la deuxième position. Le TMC avait balayé les 16 segments de l’assemblée de la métropole lors des élections législatives de cette année. Le dépouillement des votes aura lieu le 21 décembre.