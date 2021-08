L’organisme civique de Pune va débourser 2 crores de roupies sur la sculpture de Ram au complexe sportif

in

Le patron du BJP, Varsha Taprik, qui a récemment été élevé au poste de vice-président de l’unité d’État du parti, a déposé la proposition d’installation de la sculpture.

La Pune Municipal Corporation installera une culture Ram au complexe sportif en construction Ambegaon Pathar dans la région de Dhankawadi. L’organisme civique, qui est géré par le BJP, a également prévu 2 crores de roupies pour la sculpture.

Hemant Rasane, président du comité permanent de la Pune Municipal Corporation, a déclaré à The Indian Express que l’organisme civique construisait le complexe sportif sur un terrain de 1,5 acre à Ambegaon Pathar à Dhankawadi. Il a reçu une proposition d’installer une sculpture de Bélier sur les lieux qui a été approuvée à l’unanimité mardi. Rasane a ajouté que le corps civique avait décidé de mettre de côté 2 crores de roupies pour l’installation de la sculpture.

Le patron du BJP, Varsha Taprik, qui a récemment été élevé au poste de vice-président de l’unité d’État du parti, a déposé la proposition d’installation de la sculpture. Dans sa proposition, Tapkir a déclaré que la construction du Ram Mandir à Ayodhya était une source d’inspiration pour les Indiens, a rapporté The Indian Express. Elle a ajouté que la construction du temple Ram était la réalisation d’un rêve tenu par Atal Bihari Vajpayee, l’ancien Premier ministre.

Elle a ajouté que le RSS, d’autres groupes et organisations hindous à Dhankawadi avaient demandé l’installation de la sculpture Ram à Ambegaon Pathar.

Tapkir a ajouté que les valeurs de Ram devraient atteindre tout le monde. Elle a dit que l’amour, l’amitié, l’harmonie, la compassion, la fraternité, la miséricorde, la prospérité et l’égalité faisaient partie de ‘Ramrajya’, et ils avaient tous fait de l’Inde la même une fois de plus. Le leader du BJP a déclaré que c’était sur cette base que les habitants de Dhankawadi voulaient que la sculpture soit installée au complexe sportif.

Temples consacrés à Ram à Pune

Pune et ses régions environnantes abritent plusieurs temples Ram, qui sont tous des attractions touristiques populaires. Parmi les plus populaires se trouve le Tulshibaug Ram Mandir, construit par Naro Appaji Khire (Tulshibagwale) suite à une commande de Balaji Baji Rao (Nana Saheb). La structure originale du temple a été entièrement construite en teck et comprenait une grande salle de congrégation avec des colonnes et des arches sculptées.

Le Ramdara Mandir sur l’autoroute Solapur est une autre destination touristique populaire. Bien qu’il porte le nom de Ram, il abrite des idoles de plusieurs autres dieux et saints de l’hindouisme. Situé à environ 25 km de la ville principale, le temple est entouré de plans d’eau sur trois côtés et offre une toile de fond pittoresque au sanctuaire.

À la découverte de Pune

La ville abrite également plusieurs autres sites religieux d’importance historique, notamment le temple Shreemath Dagdusheth Halwai, un temple célèbre consacré à Ganesh. Le temple a été achevé en 1893. L’idole principale de Ganesha, qui est assurée pour Rs 10 millions, mesure 7,5 pieds de haut et 4 pieds de large.

Le temple de la grotte de Pataleshwar est un autre site populaire qui remonte à la période Rashtrakuta du 8ème siècle. Le temple, dédié à Shiva, est en basalte. Il abrite un linga, représentant le dieu, et deux cellules plus petites de chaque côté.

