L’organisme coton demande la suppression de 10% de droits de douane

La Cotton Association of India (CAI) a réitéré sa demande au gouvernement de supprimer les droits de douane de 10% imposés sur le coton depuis le 2 février de cette année.

Dans une lettre adressée au ministre des Finances Nirmala Sitharaman, le président de la CAI, Atul S Ganatra, a déclaré que le coton était soumis au régime de licence générale ouverte (OGL) sans aucune restriction quantitative et qualitative depuis plusieurs décennies.

L’Inde ne produit que 5 à 6 balles de lakh de coton ELS (fibre extra-longue), contre l’exigence réelle d’environ 12 à 15 balles de lakh, et environ 5 à 7 balles de lakh de coton durable non contaminé par ELS, a-t-il déclaré.

« L’Inde produit à peine ce type de coton et il y a un manque évident de celui-ci. L’Inde a besoin d’un tel coton durable ELS et non contaminé qui n’est pas produit dans notre pays pour répondre à la demande internationale », a déclaré Ganatra.

Ganatra a déclaré qu’en raison de l’imposition de droits d’importation de 10% sur le coton, la matière première est devenue coûteuse, ce qui réduit la compétitivité de l’Inde vis-à-vis de pays comme la Chine, le Bangladesh, le Pakistan et le Vietnam.

De plus, les prix du coton ELS en Inde sont très élevés et la fourchette des taux de kapas ELS se situe entre 8 500 et 9 000 Rs par quintal, ce qui est supérieur d’environ 2 500 Rs, soit environ 30 % de plus que le prix de soutien minimum (MSP), il a dit.

« Par conséquent, l’intérêt des agriculteurs ne sera pas affecté par la suppression des droits d’importation de 10 % sur le coton. Si les droits d’importation ne sont pas supprimés, les prix intérieurs augmenteront encore et créeront plus de difficultés pour le secteur textile national », a déclaré Ganatra.

