L’organisme d’accueil FHRAI plaide le Premier ministre Narendra Modi et d’autres pour des mesures fiscales visant à éviter un “ effondrement complet ”

La Fédération indienne des associations d’hôtels et de restaurants (FHRAI), dans une représentation au Premier ministre Narendra Modi, a plaidé en faveur de mesures fiscales spéciales pour sauver le secteur de l’hôtellerie de l’impact sévère de Covid. Dans la réclamation, qui a également été soumise au ministre des Finances Nirmala Sitharaman, au ministre des MPME Nitin Gadkari et au ministre du Tourisme Prahlad Singh Patel, la fédération a demandé une prolongation du moratoire de trois ans sur tous les prêts, une renonciation complète sur les intérêts des prêts à partir de mars 2020. jusqu’au moment où les entreprises sont normalisées, et un plan de relance pour les besoins en fonds de roulement de l’industrie.

L’hôtellerie fait partie des secteurs tels que l’aviation, l’immobilier, la vente au détail, etc., qui ont été sévèrement battus par Covid. Selon les estimations de l’industrie, une majorité du secteur de l’hôtellerie, qui comprend des micro et petits hôtels et restaurants, a vu ses revenus plonger avec de multiples points de vente et propriétés fermés ou sur le point de l’être au milieu de la deuxième vague de la pandémie. «Depuis mars 2020, l’industrie a du mal à gérer ses obligations statutaires et en capital. Sans un moratoire sur les IME et le paiement des intérêts, le secteur s’effondrera complètement… Notre droit de faire des affaires a été supprimé, mais le droit de recouvrer nos prêts est autorisé. Il s’agit d’une discrimination à l’encontre de notre industrie », a déclaré Gurbaxish Singh Kohli, vice-président de FHRAI.

Selon les chiffres de l’industrie mis en évidence par FHRAI, le chiffre d’affaires total de l’industrie hôtelière au cours de l’exercice 20 était de Rs 1,82 lakh crore tandis qu’environ 75% (plus de Rs 1,30 lakh crore) des revenus de l’exercice 21 devraient être effacés. Selon les données, sur le déploiement du crédit bancaire brut au secteur de l’hôtellerie, du bulletin d’avril de la Reserve Bank of India, l’encours du tourisme, des hôtels et des restaurants au 26 février 2021, s’élevait à Rs 48,102 crore, en hausse à partir de Rs 45,184 crore au 28 février 2020.

«En raison de pertes financières, 30 pour cent des hôtels et restaurants du pays ont fermé définitivement et environ 20 pour cent n’ont pas complètement ouvert depuis le premier verrouillage. Les 50% restants continuent de subir des pertes et les revenus sont inférieurs à 30% des niveaux d’avant Covid. Les institutions financières ont marqué l’industrie dans la liste négative », a déclaré Pradeep Shetty, secrétaire adjoint de la FHRAI. L’association a exhorté le gouvernement à demander à la RBI des intérêts sur les prêts à des taux de dépôt fixes ainsi que 2 pour cent pour tous les prêts contractés par le secteur. Selon la FHRAI, l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie représentait environ 10% du PIB de l’Inde, soutenait environ 90 millions d’emplois et générait des gains en devises (FEE) à hauteur de 1,94,881 crores de Rs en 2019.

