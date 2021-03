L’organisme de bienfaisance AbleGamers à la recherche de votre soutien lors de l’événement de collecte de fonds de mars

Ce week-end, Steven Spohn, COO d’AbleGamers, dirigera la deuxième ronde de collecte de fonds dans le cadre de l’initiative «SpawnTogether» qui vise à amasser 1 million de dollars pour l’organisme de bienfaisance d’ici le 15 septembre.

L’objectif de Spohn de recueillir 1 million de dollars pour l’organisme de bienfaisance est de s’assurer que la fondation et ses activités de bienfaisance peuvent lui survivre.

«Lorsque des professionnels de la santé vous disent que vos maladies en phase terminale vont vous tuer« d’un jour à l’autre », vous arrêtez de planifier à l’avance. Mais me voici. Après 15 ans à me consacrer entièrement à la construction d’une organisation pour les personnes handicapées pour lutter contre l’isolement social, je souhaite qu’elle continue sans moi, chaque fois que ce moment viendra », a déclaré Spohn. «Si j’ai une chance de réaliser ce rêve, je vais avoir besoin de toute l’aide que je peux obtenir.»

Spohn et l’association caritative soutiennent plus que jamais cette initiative ambitieuse, car pendant ce week-end, la communauté des divertissements et des influenceurs aidera à soutenir AbleGamers sous forme de dons via des flux caritatifs et des événements numériques.

Les talents et les marques qui soutiennent l’initiative de collecte de fonds de mars «SpawnTogether» comprennent iJustine, Alanah Pearce, Greg Miller, Felicia Day, CrankGameplays, Matthew Mercer, Bruce Greene, PaladinAmber, Liam McIntyre, LordMinion777, Kate Stark, Negaoryx, Rahul Kohli, Bloodyfaster et Suite.

S’impliquer est facile. Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur la page dédiée à la collecte de fonds Tiltify et de cliquer sur Démarrer la collecte de fonds. Ensuite, une fois qu’une page personnalisée est créée, il s’agit de diriger les supporters et les dons vers cette page afin qu’ils puissent être suivis et totalisés.

Vous n’avez pas besoin d’être un streamer ou un créateur de contenu pour aider, car n’importe qui peut créer une page et demander aux gens de faire un don.

L’argent que vous et votre communauté recueillerez servira à aider les joueurs handicapés, et il y a 46 millions de joueurs handicapés rien qu’en Amérique.

Spohn a également créé une procédure pas à pas avec des informations supplémentaires qui peuvent être trouvées ici.