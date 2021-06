in

Juridique & Réglementaire

L’organisme de réglementation canadien prend des mesures contre Bybit sur des violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario poursuit une action réglementaire contre Bybit Fintech Ltd, une société constituée aux îles Vierges britanniques, qui exploite une plate-forme de crypto-monnaie dans le pays.

L’organisme de réglementation a accusé Bybit d’avoir ignoré et bafoué la loi canadienne sur les valeurs mobilières.

Le régulateur dépose une déclaration d’allégations contre Bybit

Selon la déclaration d’allégation déposée par le régulateur, Bybit n’a pas respecté les exigences d’enregistrement même si la CVMO a mis en garde les plateformes de négociation non enregistrées en mars.

La CVMO avait émis une date limite du 19 avril pour que les échanges cryptographiques s’enregistrent avant d’offrir des produits dérivés en Ontario, mais Bybit ne l’a pas fait.

En conséquence, le régulateur a maintenant ajouté Bybit à sa liste d’avertissements aux investisseurs et a fixé une date d’audience au 15 juillet. La CVMO a déclaré :

«Des entités telles que Bybit, qui bafouent ce processus de conformité, exposent les investisseurs ontariens à des risques inacceptables et créent des règles du jeu inégales dans le secteur des plateformes de négociation d’actifs cryptographiques.»

Les pénalités potentielles comprennent le paiement d’une amende d’au plus 1 million de dollars pour chaque manquement à se conformer à la loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Il peut également inclure des pénalités stipulant à Bybit de cesser ses activités pendant une période de temps donnée.

L’action de l’OSC contre Bybit intervient après qu’elle a pris des mesures d’exécution similaires contre un autre échange, KuCoin, plus tôt ce mois-ci. Le mois dernier, la CVMO a également allégué que l’échange de crypto Poloniex n’avait pas terminé son processus d’enregistrement.

Les raisons de l’organisme de réglementation sont restées les mêmes dans les trois cas – les bourses ont offert des titres et des dérivés aux résidents de l’Ontario sans se conformer aux lois sur les valeurs mobilières de la province.

Fondé en 2008, Bybit est l’un des plus grands échanges cryptographiques avec des millions de volumes de transactions. Basée à Singapour et enregistrée dans les îles Vierges britanniques, Bybit est la troisième plus grande bourse à terme Bitcoin par intérêt ouvert.

Bybit fait face à des mesures d’exécution similaires au Japon et au Royaume-Uni

Les régulateurs du monde entier sont devenus plus prudents à l’égard des services de crypto-monnaie en tant qu’échanges, et les plateformes de trading sont désormais plus scrutées.

Bybit semble être familier avec ces actions. La bourse a non seulement eu des problèmes au Canada, mais a également des problèmes avec les régulateurs au Japon.

Il y a quelques semaines, la plate-forme de dérivés cryptographiques a reçu un avertissement de la Financial Services Agency (FSA) du Japon concernant des opérations non enregistrées.

Bybit a également déjà reçu un avertissement similaire au Royaume-Uni. Plus tôt le 24 février, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a publié un avis alertant le public que la bourse opérait au Royaume-Uni sans autorisation.

Une semaine plus tard, Bybit a annoncé le 5 mars qu’il cesserait de servir les résidents britanniques à partir du 31 mars.

Malgré ces récents obstacles, Bybit se classe toujours parmi les cinq premiers en termes de plus grand volume de transactions sur les échanges à terme Bitcoin (BTC).

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.