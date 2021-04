L’organisme de réglementation de la sécurité du Canada approuve trois ETF Ethereum en une seule journée

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

L’organisme de réglementation canadien, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, a approuvé trois FNB Ethereum (fonds négociés en bourse). Gestion mondiale d’actifs CI, Purpose Investments Inc. et Evolve Fund Group Inc. ont reçu l’autorisation de lancer trois FNB Ether distincts.

Les FNB Ether seraient disponibles à la Bourse de Toronto (TSX) pour donner aux investisseurs une exposition à la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ether.

Evolve and Purpose a déjà des FNB Bitcoin négociés à la Bourse de Toronto (TSX).

CI Global Asset Management collabore avec Galaxy Digital Holdings Ltd pour lancer le FNB CI Galaxy Ethereum le 20 avril à la Bourse de Toronto, sous réserve de l’approbation de la TSX. Steve Kurz, associé et directeur de la gestion d’actifs chez Galaxy Digital, a déclaré: «Nous sommes ravis de continuer à développer notre relation de conseil avec CI. L’ETF CI Galaxy Ethereum offre aux investisseurs une voie simplifiée pour profiter de l’explosion des applications décentralisées construites sur Ethereum. “

De plus, Evolve Fund Group Inc. prévoit commencer à négocier son Ether EFT (ETHR) le 20 avril à la Bourse de Toronto. Raj Lala, PDG et président d’Evolve, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir lancé l’un des premiers ETF bitcoin au monde et nous prévoyons maintenant de lancer le premier ETF Ether au monde. Comme Bitcoin, les investisseurs pourront désormais négocier. avec Ether aussi simple que d’acheter des actions par l’intermédiaire de votre banque ou de votre courtage. ETHR vous apportera liquidité, transparence et sécurité au quotidien via une structure d’ETF réglementée.

Purpose Ether ETF est conçu pour offrir aux investisseurs une exposition à l’éther en investissant directement dans de l’éther physiquement liquidé. Le FNB Purpose Ether est configuré pour offrir trois catégories de parts: les parts en dollars américains (ETHH.U), les parts en dollars canadiens sans couverture de change (ETHH.B) et les parts en dollars canadiens couvertes en devises (ETHH).

Les TEF sont des véhicules d’investissement qui permettent aux investisseurs d’acheter des actions qui représentent un certain actif, dans ce cas, l’Ether. Les investisseurs peuvent négocier avec eux en continu tout au long de la journée sans se soucier de posséder eux-mêmes l’actif ou de détenir des crypto-monnaies, telles que le stockage.

En d’autres termes, les ETF Ether permettraient aux investisseurs d’acheter dans l’ETF sans passer par le processus compliqué de négociation d’Ether. De plus, étant donné que les détenteurs d’ETF n’investiraient pas directement dans Ether, ils n’auraient pas à s’inquiéter des procédures complexes de stockage et de sécurité requises pour les investisseurs en crypto.

Problème de Bitcoin ETF aux États-Unis

Alors que les régulateurs américains voisins n’ont pas encore approuvé les ETF Bitcoin, le Canada semble être progressiste vers les instruments de crypto-monnaie réglementés. Au début de février, le Canada a approuvé son premier FNB Bitcoin qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs. Et récemment, les régulateurs canadiens ont approuvé deux FNB Bitcoin qui permettent aux investisseurs de prendre des positions courtes dans la crypto-monnaie.

Un ETF Bitcoin aux États-Unis est encore loin d’être approuvé. Il existe actuellement une longue liste de sociétés de premier plan (telles que NYDIG Asset Management, Valkyrie Digital Assets, Galaxy Digital, SkyBridge Capital, VanEck, Cboe, WisdomTree et Fidelity Investments) qui demandent l’approbation de Bitcoin ETF. Mais la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté à plusieurs reprises les candidatures d’entreprises ayant l’intention de lancer des ETF Bitcoin.

La SEC affirme que le Bitcoin est négocié sur des bourses non réglementées, ce qui le rend vulnérable à la manipulation et à la fraude. Cependant, il y a encore de l’espoir que le nouveau chef de la SEC, Gary Gensler, puisse changer l’attitude de l’agence de régulation à l’égard du nouveau produit d’investissement.

Source de l’image: Shutterstock