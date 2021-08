Attache (USDT)

L’organisme de réglementation de la sécurité du Canada interdit aux échanges cryptographiques réglementés de négocier en Tether (USDT)

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a mis le stablecoin Tether (USDT) dominant dans sa liste d’actifs cryptographiques interdits tout en autorisant les échanges de crypto-monnaie à négocier en Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC) .

Cela a été divulgué dans les documents réglementaires concernant les demandes d’exemption dans plusieurs juridictions pour l’échange de crypto Coinberry Limited – “la première plate-forme de trading de crypto pure au Canada à être entièrement enregistrée” et Wealthsimple.

Ces deux bourses de crypto-monnaie basées à Toronto sont les seuls revendeurs d’actifs cryptographiques à recevoir l’approbation réglementaire de la CVMO pour exploiter leurs plateformes dans toutes les provinces et territoires canadiens pendant deux ans. Evan Thomas, responsable juridique chez Wealthsimple Crypto, a déclaré à une publication locale dans un communiqué,

« Les Canadiens attendent toujours de voir l’impact des normes réglementaires appliquées de manière cohérente dans l’ensemble de l’industrie. Nous espérons que les organismes de réglementation veilleront à ce que d’autres plateformes se conforment très bientôt aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières. »

Les documents des deux sociétés placent Tether dans la section « Annexe C – Actifs cryptographiques interdits ». Il a en outre noté que le déposant de la demande,

“Ne négociera pas de contrats cryptographiques basés sur des actifs cryptographiques, des devises numériques ou virtuelles et des jetons numériques ou virtuels énumérés à l’annexe C de la présente décision.”

Bien qu’ils n’autorisent pas la négociation en USDT, les documents ne précisent pas la raison de la décision. Mais cela met en garde contre le fait que la «décision de la CVMO ne doit pas être considérée comme un précédent pour les autres déposants».

Tether, qui a une capitalisation boursière de 65,7 milliards de dollars, a réglé son procès avec le procureur général de New York plus tôt cette année pour 18,5 millions de dollars et est tenu de publier des rapports de transparence trimestriels. Conformément au règlement, l’opérateur stablecoin est également interdit de faire des affaires à New York.

Dans son dernier rapport de transparence, Tether a déclaré que l’USDT est entièrement adossé à 75,85% de celui-ci à des liquidités et équivalents de liquidités et autres dépôts à court terme et papier commercial.

À la fin du mois dernier, le rapport selon lequel le DOJ américain enquête sur le plus grand stablecoin et ses dirigeants pour fraude bancaire. Tether, cependant, a déclaré qu’il “entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les forces de l’ordre … dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération, de la transparence et de la responsabilité”.

Mais il semble que l’organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières ne soit pas encore à l’aise avec la situation de Tether et pourrait même la percevoir comme à haut risque.

