L’organisme de restauration NRAI s’approche de la CCI sur les remises importantes, le masquage des données, plus par Zomato, Swiggy

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’organisme de restauration National Restaurant Association of India (NRAI) a déclaré lundi avoir contacté le régulateur de la concurrence Commission indienne de la concurrence (CCI) pour mettre en évidence les pratiques “anticoncurrentielles” des entreprises de technologie alimentaire Zomato et Swiggy. Dans une « information » déposée auprès de la CCI jeudi dernier, la NRAI a relevé plusieurs sujets de préoccupation pour un certain nombre de ses restaurants partenaires dans le pays qui ont dû fermer boutique « en raison de conditions onéreuses imposées » par les deux startups de livraison de nourriture.

« Regroupement de services, masquage des données et commission exorbitante facturée, accords de parité des prix, obligeant les restaurants partenaires à accorder des remises pour maintenir une liste appropriée, exclusivité des restaurants répertoriés, violation de la neutralité de la plate-forme et intégration verticale et manque de transparence sur la plate-forme » NRAI a déclaré dans un communiqué. L’association représente actuellement les intérêts de plus de 5 restaurants lakh en Inde.

« Nous avons été en dialogue constant avec les agrégateurs de services alimentaires au cours des 15 à 18 derniers mois pour résoudre les problèmes critiques affectant le secteur. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n’avons malheureusement pas pu les résoudre avec les agrégateurs. L’aiguille n’a pas beaucoup bougé sur ces questions. Nous avons donc approché la CCI maintenant pour examiner la question et enquêter de manière approfondie », a déclaré Anurag Katriar, président de la NRAI.

L’organisme a affirmé que les restaurants étaient confrontés à de nombreux problèmes dans leurs relations avec les plates-formes de marché Swiggy et Zomato depuis 2018. La NRAI a soutenu que lorsque ces plates-formes de marché ont commencé, elles présentaient certains avantages. Cependant, au fil du temps, leurs pratiques commerciales ont commencé à nuire au F&B. massivement l’industrie. Cependant, « pendant la pandémie, l’ampleur des pratiques anticoncurrentielles de Zomato et Swiggy s’est multipliée et malgré de nombreuses discussions avec eux, ces plateformes de marché à financement profond ne sont pas intéressées à atténuer les inquiétudes des restaurants. En fait, pendant la pandémie, en raison des conditions onéreuses imposées, beaucoup de nos partenaires ont dû fermer boutique. »

L’hôtellerie fait partie des secteurs qui ont connu un impact maximal en raison de Covid. Pour atténuer ses inquiétudes quant à sa survie, la Reserve Bank of India avait récemment annoncé un soutien séparé en liquidités de 15 000 crores de roupies avec un mandat allant jusqu’à trois ans pour les secteurs à forte intensité de contact tels que l’hôtellerie et les services auxiliaires jusqu’au 31 mars 2022. Cependant, l’industrie avait contacté le ministre du Tourisme Prahlad Singh Patel et le ministre des MPME Nitin Gadkari le mois dernier pour recommander “des mesures fiscales immédiates pour le sauver d’un effondrement imminent”, avait déclaré l’association hôtelière faîtière Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI).

«Le rétablissement des hôtels prendrait au moins trois ans après que tout soit revenu à la normale et que les voyages soient pleinement autorisés. Il serait juvénile de penser à une récupération dans les prochains mois de déverrouillage pour atteindre les niveaux d’avant Covid. Même si les gens commençaient à manger au restaurant et à voyager, cela ne compenserait pas l’année et demi de fermeture. Les restaurants mettront un an et demi à récupérer s’il n’y a pas de restrictions et pas de normes de distanciation sociale. Le secteur compte une grande partie des MPME », a déclaré à Financial Express Online Gurbaxish Singh Kohli, vice-président de la FHRAI.

Le chiffre d’affaires total du secteur de l’hôtellerie et de la restauration au cours de l’exercice 20 était de 1,82 crore de lakh Rs, dont environ 75 %, selon les estimations du FHRAI, ont été effacés au cours de l’exercice 21. C’est plus de Rs 1,30 lakh crore de revenus touchés pour l’économie indienne. L’encours total du prêt à l’industrie hôtelière s’élevait actuellement à plus de 60 000 crores de roupies, a ajouté l’organisme. En raison de pertes financières, 40% des hôtels et restaurants du pays ont fermé définitivement et environ 20% n’ont pas ouvert complètement depuis le premier verrouillage tandis que les 40% restants continuent de subir des pertes, a-t-il ajouté.

