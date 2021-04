L’organisme des agriculteurs s’oppose à la décision d’introduire des paiements FRP échelonnés

Le Centre a constitué un comité de haut niveau pour examiner une recommandation du Niti Aayog visant à mettre en œuvre un modèle de paiements échelonnés aux producteurs de canne à sucre et a demandé aux gouvernements des États de soumettre leurs suggestions à ce sujet.

L’organisme paysan Swabhimani Shetkari Sanghatana (SSS) a mis en garde le gouvernement du Maharashtra contre le soutien à la proposition du Centre d’offrir des paiements échelonnés de prix équitables et rémunérateurs (FRP) aux agriculteurs.

Le Centre a constitué un comité de haut niveau pour examiner une recommandation du Niti Aayog visant à mettre en œuvre un modèle de paiements échelonnés aux producteurs de canne à sucre et a demandé aux gouvernements des États de soumettre leurs suggestions à ce sujet. Gujarat suit ce modèle pour faire des paiements de canne aux agriculteurs.

«Le Centre a demandé des suggestions aux gouvernements des États. Le Centre a déjà adopté trois lois agricoles qui ne sont pas dans l’intérêt des agriculteurs. Le gouvernement de l’État a également constitué un panel pour étudier cette question. Cependant, le comité n’a pas de représentants d’agriculteurs », a déclaré Raju Shetty, fondateur du SSS. Shetty a averti que son organisation serait obligée de prendre des mesures et de descendre dans la rue si le gouvernement du Maharashtra soumettait des suggestions en faveur des recommandations faites par le Niti Aayog.

Plus tôt ce mois-ci, les sucreries du Maharashtra avaient préconisé l’adoption du modèle Gujarat de paiement contre l’achat de canne à sucre et de commencer la pratique du paiement en trois étapes pendant la saison sucrière.

Selon le Niti Aayog, si les agriculteurs reçoivent 60% du FRP de la canne à sucre à l’avance, cela couvrira l’intégralité de leur coût A2 + FL (main-d’œuvre agricole), tout en offrant une petite marge sur le même montant. Le coût “ A2 ” pour les agriculteurs couvre tous les coûts payés directement supportés par l’agriculteur sur les semences, les engrais, les pesticides, la main-d’œuvre salariée, les terres louées, le carburant, l’irrigation, etc., tandis que le coût A2 + FL comprend le coût A2 ainsi que la valeur du travail familial non rémunéré.

Selon le dernier rapport sur les arriérés, les usines de l’État doivent toujours aux agriculteurs Rs 2 073,05 crore de cotisations FRP. Les moulins ont jusqu’à présent payé 19 286,65 crore Rs, soit 90,29% du total des paiements en FRP, aux agriculteurs cette saison. Le FRP total payable aux agriculteurs est de Rs 21 359,69 crore. Le commissaire du sucre a pris des mesures contre 19 moulins pour leur non-paiement de FRP.

