L’organisme des commerçants CAIT exhorte Piyush Goyal à modifier la note de presse 2 sur les IDE pour lutter contre les abus présumés du commerce électronique

L’organisme des commerçants Confederation of All India Traders (CAIT), qui représente 8 commerçants de crore dans 40000 associations commerciales en Inde, a exhorté le ministre du Commerce Piyush Goyal à modifier les dispositions de la note de presse 2 de 2018 sur la politique des IDE par le ministère de la Promotion de Industrie et commerce intérieur (DPIIT) pour lutter contre les abus présumés des marchés du commerce électronique en Inde. Proposant des modifications dans une communication, le CAIT a demandé à Goyal d’interdire la participation directe ou indirecte au capital ou le contrôle des stocks par les entités du marché, de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties prenantes et d’interdire les IDE dans le commerce électronique basé sur les stocks et la vente au détail multimarques dans produits alimentaires. L’association a également demandé un audit périodique des entreprises de commerce électronique pour vérifier la conformité et a également exhorté à l’enregistrement obligatoire de chaque entreprise de commerce électronique auprès du DPIIT.

Le président national du CAIT BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal ont même demandé à Goyal d’étendre la portée de la politique aux entités d’autres segments tels que les voyages, les réservations aériennes, les services de taxi, la livraison de nourriture en ligne ou toute autre fourniture de biens ou de services via le mode en ligne. . «Vide clause 5.2.5.1 100 pour cent d’IED est autorisé dans le secteur manufacturier par voie automatique et est autorisé à vendre ses produits fabriqués en Inde par le biais du commerce électronique. Certaines sociétés étrangères de commerce électronique faisant partie du modèle d’inventaire vendent des produits d’épicerie et des aliments dans le commerce électronique sous le couvert d’une lecture sélective de la clause 5.2.5.2, ce qui constitue une violation flagrante de la politique en matière d’IDE à la fois dans la lettre et dans l’esprit. Une telle porte dérobée doit être bouchée », ont déclaré Bhartia et Khandelwal dans un communiqué conjoint.

Le gouvernement, dans son examen de la politique en matière d’IDE dans le commerce électronique, avait publié une note de presse 2 en 2018 pour plus de clarté en ce qui concerne les dispositions en matière d’IDE. La note avait déclaré que les marchés de commerce électronique n’exerceraient pas de propriété ou de contrôle sur l’inventaire et que l’entité qui détient une participation dans des sociétés de commerce électronique ou des sociétés de son groupe ou qui contrôle son inventaire ne sera pas autorisée à vendre ses produits sur le marché.

Le gouvernement avait eu des discussions le mois dernier sur la révision des règles relatives à l’IED dans le commerce électronique avec les parties prenantes de l’industrie. Goyal avait déclaré en mars que le gouvernement avait reçu des plaintes contre certaines entreprises de commerce électronique concernant la violation présumée de l’IED. «[…]Les mesures nécessaires en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes ont été prises pour enquête par la Direction de l’exécution (ED)», avait déclaré Goyal dans une réponse écrite à une question dans le Lok Sabha.

