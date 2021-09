Le CAIT avait également écrit au ministre du Commerce Piyush Goyal pour faire appliquer immédiatement le projet de règles.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La Confédération de tous les commerçants de l’Inde (CAIT) organisera une campagne nationale à partir du 15 septembre contre « les mauvaises pratiques des entreprises de commerce électronique financées par l’étranger » telles qu’Amazon, Flipkart et d’autres en Inde. “Grandement irrités par les malversations en cours des sociétés de commerce électronique à financement étranger en Inde, les commerçants de tout le pays se sont associés pour lutter contre le commerce électronique mondial majeur par le biais d’une campagne d’agitation agressive à l’échelle nationale”, a déclaré le CAIT dans un communiqué. La Cour suprême de l’Inde avait rejeté le mois dernier les demandes d’Amazon et de Flipkart d’annuler l’enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) sur leurs prétendues pratiques anticoncurrentielles.

“Malgré le nombre de politiques, de lois et de règles établies et d’un système administratif solide en place, il est vivement regrettable de noter qu’aucune mesure concrète n’a été prise contre les grandes entreprises de commerce électronique qui enfreignent toujours les règles et lois concernées”, CAIT Le président national BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal ont déclaré dans la déclaration conjointe. Le duo a appelé à une mise en œuvre rapide du projet de règles de commerce électronique “sans perdre plus de temps”.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’organe avait également écrit lundi au ministre du Commerce Piyush Goyal pour appliquer immédiatement le projet de règles et avait également « fustigé Niti Aayog et quelques autres qui critiquent le projet de règles de commerce électronique en vertu de la loi sur la protection des consommateurs ». Sur la base des informations du Delhi Vyapar Mahasangh, la CCI avait ordonné une enquête en janvier 2020. L’ordonnance a été contestée par Amazon et Flipkart devant la Haute Cour du Karnataka mais a été rejetée en juin. Selon un rapport de la PTI, Amazon et Flipkart avaient revendiqué le respect de la loi et déclaré qu’ils coopéreraient pleinement avec l’enquête CCI.

En août, Amazon et la société mère de sa société de vente Cloudtail avaient annoncé qu’ils quitteraient la coentreprise après mai 2022. Catamaran Ventures de Narayana Murthy, qui possédait Cloudtail, et Amazon avaient formé la coentreprise en 2014. L’annonce a été faite heures après que la Cour suprême ait demandé à Amazon et Flipkart de se porter volontaires pour l’enquête de la CCI. Les deux sociétés sont actuellement les plus grands acteurs du commerce électronique du pays et se disputent la première place du marché du commerce électronique qui devrait atteindre 188 milliards de dollars d’ici 2025 avec 974 millions d’internautes et 220 millions d’acheteurs en ligne d’ici 2025 en le pays, selon les données de Grant Thornton.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.