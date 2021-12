L’organisme des mineurs exhorte le gouvernement à ne pas imposer de droits antidumping sur la soude caustique

La Fédération des industries minérales indiennes (FIMI) a demandé au gouvernement de n’imposer aucun droit antidumping sur les importations de soude caustique en provenance de quatre pays, dont le Japon et Oman, soulignant qu’une telle restriction entraverait la viabilité économique de l’industrie nationale de l’aluminium. L’industrie de l’aluminium est l’un des principaux consommateurs de soude caustique dans le pays.

La Fédération des industries minérales indiennes (FIMI) a demandé au gouvernement de n’imposer aucun droit antidumping sur les importations de soude caustique en provenance de quatre pays, dont le Japon et Oman, soulignant qu’une telle restriction entraverait la viabilité économique de l’industrie nationale de l’aluminium. L’industrie de l’aluminium est l’un des principaux consommateurs de soude caustique dans le pays.

L’AD-01-30/2020 du 16 décembre 2021 a recommandé la tenue d’enquêtes antidumping concernant les importations de « soude caustique » originaire ou exportée du Japon, d’Iran, du Qatar et d’Oman. tout droit antidumping sur les importations de soude caustique originaire ou importée de notre Japon, Iran, Qatar et Oman », a déclaré la Fédération des industries minérales indiennes (FIMI) dans une récente lettre au gouvernement.

L’organisme des mineurs a en outre déclaré qu’avec la reprise de l’économie et l’activité industrielle post-pandémique sur les rails, toute nouvelle restriction à l’importation de soude caustique, qui est l’une des principales matières premières de l’aluminium, entravera la viabilité économique de l’industrie indienne de l’aluminium, affectant ainsi l’économie globale.

Le fardeau de tout tarif supplémentaire sera préjudiciable à la durabilité et à la compétitivité des coûts de l’industrie de l’aluminium, car contrairement à d’autres industries, il ne peut pas supporter le fardeau de l’augmentation des coûts pour le consommateur final, car les prix mondiaux de l’aluminium sont régis par la London Metal Exchange, a-t-il déclaré. L’importation de soude caustique en Inde est déjà limitée par diverses barrières tarifaires et non tarifaires, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait eu une baisse significative des importations de soude caustique (code SH 281511).

La majorité de la production nationale de soude caustique (non captive) se situe dans la région occidentale du pays, principalement au Gujarat, au Maharashtra et au Rajasthan, tandis que tous les principaux producteurs d’alumine sont situés dans la région orientale du pays – Odisha, Andhra Pradesh, Jharkhand et Karnataka entre autres.

Cela crée d’énormes défis logistiques entraînant des coûts de fret exorbitants pour le transport des régions de l’ouest vers l’est en plus de l’indisponibilité de râteaux ferroviaires suffisants et des congestions du réseau, selon la lettre. De plus, le transport par le mode routier n’est pas non plus réalisable sur de si longues distances.

En conséquence, les fournisseurs nationaux ont concentré leurs approvisionnements dans les zones géographiques proches de l’emplacement de leurs usines. « L’industrie nationale de la soude caustique n’est pas en mesure de répondre aux besoins en vrac de l’industrie de l’aluminium qui nécessitent des expéditions importantes… Ainsi, les consommateurs nationaux sont n’avait d’autre choix que d’importer de la soude caustique pour répondre aux besoins nationaux », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.