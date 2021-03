L’organisme des vendeurs de commerce électronique AIOVA crie au scandale sur «l’exclusion» des discussions politiques; écrit au secrétaire du Cabinet

AIOVA a déclaré que ses demandes de rencontre avec les agents et le ministère du Commerce ont été rejetées et sans réponse.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Deux jours après la fuite d’une copie du dernier projet de politique de commerce électronique, que Financial Express Online avait examiné, le groupe de pression des vendeurs de commerce électronique All India Online Vendors Association (AIOVA) a vivement exhorté lundi le secrétaire du Cabinet indien Rajiv Gauba à les engager. dans les discussions relatives aux réformes du secteur du commerce électronique. En prévision de la prochaine politique de commerce électronique, qui est en cours depuis début 2019, AIOVA a lancé un appel sincère à Gauba dans une lettre lundi pour «intervenir dans cette situation et contraindre les bureaux en charge de notre industrie à ne pas tenir de discussions qui n’ont pas d’entrées ou de participation de notre fraternité. » Une copie de la lettre a été vue par Financial Express Online.

«AIOVA n’a catégoriquement pas participé à une seule réunion avec le gouvernement sur l’industrie du commerce électronique. Le projet récent (de la politique de commerce électronique) a plusieurs choses manquantes, nous n’avons pas dépensé l’effort de faire une liste », a déclaré un porte-parole de l’AIOVA à Financial Express Online.

La lettre affirmait que si le gouvernement et les plates-formes de commerce électronique (sans nommer Amazon, Flipkart et autres marchés) prétendaient protéger les intérêts des vendeurs en ligne, « cependant, aucun d’entre eux ne s’engage dans des discussions avec nous. » L’AIOVA a souligné son exclusion des discussions relatives à l’industrie du commerce électronique tenues par le gouvernement par l’intermédiaire du «Ministère du commerce et du Département de la planification, de l’investissement et du commerce intérieur qui se sont vu attribuer le commerce électronique, la vente au détail et le commerce intérieur conformément aux règles d’attribution. du travail. »

L’association, qui représentait plus de 3 500 vendeurs de commerce électronique, a affirmé que ses lettres aux différentes autorités supérieures avaient toujours été transmises au DPIIT «qui s’est assis sur nos lettres et a décidé en interne de ne pas s’engager avec notre organisation. Notre demande de rencontre avec les responsables et le ministère du Commerce a également été rejetée et sans réponse. »

Afin d’assurer une concurrence loyale entre les vendeurs sur les marchés du commerce électronique, le projet actuel de politique de commerce électronique avait noté que les opérateurs de commerce électronique devaient garantir l’égalité de traitement de tous les vendeurs enregistrés sur leurs plates-formes et qu’ils ne devraient pas adopter d’algorithmes qui donner la priorité à certains vendeurs. L’organisme des commerçants Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a également allégué des pratiques commerciales déloyales entreprises par Amazon et Flipkart, y compris une violation de la FDI et de la loi sur la gestion des changes.

Lors du lancement de l’application d’intégration des fournisseurs de son propre marché de commerce électronique Bharat E-Market jeudi dernier, le président du CAIT, BC Bhartia, a déclaré que les géants multinationaux étrangers du commerce électronique opérant en Inde ne donnaient pas aux vendeurs indiens une opportunité équitable de prospérer. «Ils accordaient un traitement préférentiel à un groupe restreint de vendeurs et contrôlaient l’inventaire sur leurs plates-formes. Désormais, avec BharatEMarket, les commerçants indiens vont grandir et prouver leur valeur dans le commerce électronique indien », a ajouté Bhartia. Cependant, Flipkart et Amazon, à plusieurs reprises, ont revendiqué un traitement neutre des vendeurs sur leurs marchés respectifs et une conformité totale avec les lois existantes.