L’organisme MPME CIMSME à Shaktikanta Das de RBI : prolonge la période de remboursement de l’ECLGS 1.0 à 5 ans après le moratoire

Dans une lettre, le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, Shaktikanta Das, a exhorté à prolonger la période de remboursement dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) de 1,0 à cinq ans, de trois ans après la période du moratoire. Le mois dernier, le gouvernement avait prolongé la période de moratoire ECLGS 1.0 – pendant laquelle les MPME ne devaient rembourser que les intérêts – d’un an à deux ans, tandis que la période de remboursement du principal et des intérêts était de trois ans. En outre, le CIMSME a également demandé que la période de remboursement prolongée s’applique à toutes les MPME qui avaient bénéficié d’un crédit dans le cadre de l’ECLGS 1.0 au lieu de la restreindre aux emprunteurs éligibles à une restructuration de prêt conformément aux directives de la RBI du 5 mai 2021.

« L’ECLGS a pris en charge les dépenses quotidiennes des MPME. Au milieu de Covid, le coût de production a augmenté en raison du temps accru pour l’approvisionnement en matières premières en raison des installations de transport limitées et également pour la conversion des matières premières en produit fini. Un manque supplémentaire de main-d’œuvre, l’utilisation finale de l’ECGLS pour les dépenses fixes au lieu du fonds de roulement ont également affecté la rentabilité des MPME. Par conséquent, les MPME ne seront pas en mesure de générer suffisamment de liquidités pour rembourser ce crédit dans trois ans après la période de moratoire », a déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, président du CIMSME, qui représente plus d’un million de MPME.

Le gouvernement avait également annoncé le mois dernier une aide supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10% de l’encours de crédit au 29 février 2020, aux emprunteurs couverts par ECLGS 1.0 conformément aux directives de la RBI. « La période de remboursement dans le cadre du régime ECGL devrait être portée à cinq ans car les MPME ont peu d’activité et fonctionnent à très faible capacité alors que les frais généraux et le coût des matières premières ont considérablement augmenté, en particulier dans le cas de l’acier. Le coût des matières premières a également pratiquement doublé et d’autres frais généraux ont également augmenté. Le coût de production a augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole, de la mise en œuvre de la sécurité du personnel en raison de Covid et du manque de disponibilité de main-d’œuvre qualifiée, car la plupart du personnel qualifié est soit allé dans sa ville natale, soit n’est pas disponible », Kanal Gupta, directeur, United Outils de forage Financial Express Online.

L’association a ajouté que les comptes des emprunteurs qui ont été restructurés aux termes de la circulaire de la RBI datée du 06 août 2020, du 11 février 2020 ou du 1er janvier 2019, devraient se voir offrir une autre opportunité unique de restructuration sans déclassement de la classification des actifs, compte tenu de la deux vagues consécutives de Covid-19. “Il est tout à fait impossible qu’un compte restructuré reste standard lorsqu’il y a un deuxième verrouillage imposé par l’État de 60 jours et comptant car il n’y aura pas de flux de trésorerie pendant cette période”, a déclaré Rakesh Bajaj, directeur général d’Innovative Textiles à Financial Express Online. . Le CIMSME a également demandé un portail de demande de prêt centralisé pour le régime de dette subordonnée lancé par le gouvernement l’année dernière dans le cadre du paquet Atmanirbhar. Selon l’association, sur la provision de Rs 20 000 crore dans le cadre du programme, seulement environ Rs 30 crore ont été déboursés jusqu’à présent.

