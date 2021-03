L’organisme russe de lutte contre le blanchiment d’argent surveillera les transactions cryptographiques vers Fiat, déclare un responsable

28 mars 2021 09:00 & nbspUTC

| Mise à jour:

28 mars 2021 à 09:01 & nbspUTC

Par & nbspClark

Herman Neglyad, l’adjoint de l’organisme russe de lutte contre le blanchiment d’argent, Rosfinmonitoring, a déclaré que son organisation filtrerait les transactions de crypto-monnaie qui incluent la conversion de la crypto à la monnaie fiduciaire. Neglyad a fait cette exposition lors d’une nouvelle réunion du Comité de la Douma d’État sur les marchés financiers.

Banques ayant coopéré auparavant

Rendu sur un site d’information russe, Regnum, l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent bénéficie auparavant de la coopération des banques.

Neglyad a déclaré: « Les banques ont déjà commencé à prêter attention aux opérations de change, c’est-à-dire que lorsqu’elles constatent qu’un processus est intervenu après l’échange d’actifs virtuels contre des devises fortes, elles ont déjà commencé à les évaluer et à nous informer de ces opérations ». .

En outre, le Rosfinmonitoring autorisé ajoute que son organisation, en collaboration avec la banque centrale du pays, présentera «un code distinct, distinguant un groupe distinct de telles transactions douteuses, c’est-à-dire pour orienter davantage les institutions financières traditionnelles vers ce problème».

Temporairement, les commentaires de Neglyad sur l’intention de la Russie de surveiller les transactions crypto-rouble font écho aux récents commentaires du président du pays, Vladimir Poutine. Comme indiqué par Bitcoin.com News, le président Poutine a exprimé son inquiétude face à ce qu’il a qualifié de «transferts transfrontaliers illégaux de crypto-monnaies». Le leader russe ajoute que les rudiments criminels « utilisaient progressivement ces actifs financiers numériques et cette surveillance accrue défendable ».

La Russie pousse à contrôler les crypto-monnaies

Au cours des quelques années historiques, l’État-nation russe s’est demandé comment réglementer l’utilisation de la crypto-monnaie dans le pays. En septembre 2020, le pays a prévu des sanctions sévères pour les personnes qui ne révèlent pas leurs avoirs en crypto-monnaie en plus d’un certain seuil. En février 2021, Bitcoin.com News a rapporté qu’un projet de loi connaissant les crypto-monnaies au fur et à mesure que la propriété avait progressé au parlement russe.

Dans l’intervalle, il n’est pas clair si les remarques de Neglyad sont liées aux commentaires précédents du président Poutine. Cependant, le rapport Regnum indique que la réunion du Comité de la Douma d’État au cours de laquelle Neglyad Rod avait eu lieu «en préparation du rapport du gouvernement russe».

Clark

Chef de la technologie.