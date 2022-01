Lori Harvey donne à Michael B. Jordan un surnom effronté dans le post de NYE

Alors que Lori et Michael ont récemment célébré leur premier anniversaire et semblent plus amoureux que jamais, l’année dernière, ils ne semblaient pas se précipiter pour fonder une famille.

« Un jour, oui, je veux des enfants. Je veux une femme », avait précédemment admis Michael lors d’une interview avec People. « C’est un peu difficile en ce moment quand je suppose que mon premier choix est toujours le travail. Mais avoir une famille est vraiment important. »

Il y a à peine deux semaines, Michael a expliqué comment sa relation avec Lori avait inspiré ses choix de carrière.

« Je voulais vivre l’amour dans une relation d’une manière dont je pourrais tirer », a déclaré Michael sur E! News’ Daily Pop tout en discutant de son dernier projet, A Journal for Jordan. « Et maintenant où je suis à une époque de ma vie où j’ai ça, c’était le moment idéal pour plonger dans ce projet. »