Lori Loughlin a payé 500 000 $ en privé pour envoyer 2 étudiants à l’université après un scandale

Lori Loughlin a payé 500 000 $ en privé pour envoyer deux étudiants à l’université après avoir purgé sa peine pour son rôle dans le scandale des admissions. C’est le même montant qu’elle et son mari ont payé en pots-de-vin pour faire entrer leurs deux filles à l’Université de Californie du Sud en tant que prétendues recrues d’équipage. (Photo : REUTERS/Gretchen Ertl)

Lori Loughlin s’éloigne du scandale des admissions à l’université – retourne au travail et fait amende honorable.

L’alun de Full House « s’est arrangé en privé pour faire passer deux étudiants à quatre ans d’université », selon un rapport de Us Weekly, payant les frais de scolarité et les dépenses totalisant plus de 500 000 $.

Yahoo Entertainment peut confirmer que Loughlin a pris en charge ces frais d’éducation et de subsistance. Cependant, il n’y a pas de détails supplémentaires, tels que : qui sont les bénéficiaires, comment ils ont été sélectionnés, quelles écoles ils fréquentent et comment les paiements ont été distribués.

Loughlin, ainsi que son mari, Mossimo Giannulli, ont plaidé coupables en mai 2020 à des accusations de complot en rapport avec l’obtention de l’admission frauduleuse de leurs deux filles, Olivia Jade et Isabella Giannulli, à l’Université de Californie du Sud en tant que prétendues recrues sportives. Le couple a versé 500 000 $ à l’expert des admissions à l’université en disgrâce William « Rick » Singer en pots-de-vin pour garantir l’admission – le même montant que Loughlin verse maintenant pour les autres étudiants.

Loughlin a été condamnée à deux mois de prison pour son rôle dans le scandale, qu’elle a purgé l’automne dernier. Elle a également payé une amende de 150 000 $, effectué 100 heures de service communautaire et purge deux ans de liberté surveillée.

Selon la source Us Weekly, Loughlin espère qu’elle sera désormais « autorisée à passer à autre chose » alors qu’elle reprendra son travail dans son premier projet post-scandale, un rôle dans When Hope Calls de GAC Family.

La source a ajouté que l’actrice a l’impression qu’il y a « cette stigmatisation qui lui est attachée par des gens qui ne veulent pas qu’elle ait du succès ».

Loughlin a précédemment joué le personnage pendant six saisons dans When Calls the Heart de Hallmark Channel, mais le réseau a rompu les liens avec elle au milieu du scandale national. Le spin-off en est à sa deuxième saison sur GAC Family. Il a été annoncé le mois dernier que Loughlin apparaîtrait en tant que guest star dans la première en deux parties, When Calls the Heart: A County Christmas, qui débutera le 18 décembre.

Loughlin s’est également appuyée sur sa fille cadette, la personnalité de YouTube, Olivia Jade, alors qu’elle concourt pour le trophée de la boule à facettes dans la saison 30 de Danse avec les stars.

« Littéralement juste après que nous soyons descendus de scène, je l’ai appelée », a déclaré Olivia Jade aux journalistes plus tôt ce mois-ci à propos de sa mère. «Elle est le plus grand soutien de tous les temps. Elle est vraiment fière de moi et je l’aime tellement. Elle est, genre, mon héroïne. Alors ça fait vraiment plaisir de savoir qu’elle regarde et qu’elle est vraiment fière… Maman ours ! Elle est excitée.

Plus tôt cette semaine, lors du premier épisode de son nouveau podcast, Olivia Jade – qui a posé pour une photo sur un rameur afin de perpétuer le mensonge sur les réalisations de son équipage, selon les procureurs – a parlé de dépasser le scandale.

« Pour ma situation certaine [it’s] difficile pour moi d’en arriver à ce point du genre : « C’est bon, Olivia, tu ne le savais pas à l’époque », comme elle l’a dit précédemment qu’elle ne savait pas que ses parents enfreignaient la loi. « Ensuite, vous avez évidemment tellement de gens en ligne qui se disent: » Vous auriez dû savoir. Tu aurais dû faire mieux. Cela n’aurait pas dû arriver en premier lieu. Et puis vous avez des gens qui vous disent : « Eh bien, clairement, vous n’avez encore rien appris. »

Olivia Jade, qui a quitté l’USC en 2019, a déclaré qu’elle se sentait «comme si je marchais sur des œufs quand je parle simplement parce que je ne veux pas dire la mauvaise chose – et je veux faire comprendre aux gens qui m’écoutent que je n’essaie pas de me victimiser.

Elle a dit qu’elle est devenue une personne différente de celle-ci et attribue à la thérapie l’aide à faire face.