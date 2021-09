Lori Loughlin définit le retour de la télévision dans le spin-off “Quand appelle le cœur” “Quand l’espoir appelle” ⋆ 10z viral

in

Lori Loughlin est sur le point de reprendre son personnage populaire de When Calls the Heart Abigail Stanton dans la série dérivée When Hope Calls, qui passe au réseau GAC Family pour sa deuxième saison à venir.

L’actrice de Full House était une habituée de la série à succès Hallmark Channel avant d’être licenciée au milieu de la saison 6 en raison de son implication dans le scandale de corruption des admissions à l’université. L’année dernière, Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude, et le 21 août 2020, Loughlin a été condamnée à une amende et à deux mois de prison.

Loughlin fera son retour en tant qu’Abigail dans la première de la deuxième saison de When Hope Calls, intitulée When Hope Calls: A Country Christmas. L’épisode en deux parties devrait être diffusé le samedi 18 décembre.

La première saison de When Hope Calls a été initialement lancée en 2019 sur Hallmark Movies Now, le service de streaming numérique de Hallmark Channel. La série a ensuite été diffusée sur Hallmark Channel au début de 2020. La saison 2 sera diffusée sur la famille GAC récemment lancée, anciennement Great American Country, qui est dirigée par l’ancien PDG de la société mère de Hallmark Channel, Crown Media Family Networks, Bill Abbott.

Morgan Kohan, qui a joué le rôle de Lillian Walsh dans la première saison, devrait reprendre le rôle pour la deuxième saison. Carter Ryan reprendra également son rôle de When Calls the Heart en tant que Cody Stanton, le fils d’Abigail. Les autres acteurs n’ont pas encore été confirmés.

La première de la saison 2 tourne autour d’un festival de Noël, les habitants de Brookfield tentant de gagner une recherche de Harper’s Bazaar pour la ville de Noël n ° 1 des États-Unis. Au milieu de toute l’agitation et du chaos, une diligence apparaît et sort Abigail et son fils Cody, qui ont amené un garçon troublé à l’orphelinat de Lillian.

Le retour de Loughlin à la télévision intervient quelques semaines seulement après que sa fille Olivia Jade a été confirmée comme candidate à la saison en cours de Danse avec les stars.

When Hope Calls, Saison 2, Première, samedi 18 décembre, GAC Family