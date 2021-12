Lori Loughlin fait une vidéo TikTok avec sa fille Olivia Jade

Lori Loughlin a fait une rare apparition sur les réseaux sociaux après que sa fille Olivia Jade a partagé une vidéo TikTok mettant en vedette l’actrice.

Olivia Jade, 22 ans, a partagé une vidéo notant les membres de sa famille, dont Loughlin, 57 ans, alors qu’ils tentaient de faire la danse du « jerk ».

La tendance de la danse est devenue virale sur TikTok.

« Maman : 100/10 mignon et étonnamment bien fait », a écrit Olivia Jade pendant que sa mère dansait dans la vidéo.

Lori Loughlin a fait une rare apparition sur le compte de médias sociaux de sa fille Olivia Jade. (AP, fichier)

« Papa ne voulait pas participer mais je prédis qu’il aurait obtenu un 10/10 », a-t-elle légendé la vidéo avant d’ajouter : « Joyeux Noël ».

LES FILLES DE LORI LOUGHLIN RÉVÈLENT QUE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE NÉGATIVE AU SUJET DE LEUR MAMAN ÉTAIT « FRUSTRANTE »

L’amusement en famille survient alors que la vie semble revenir à la normale pour la famille Loughlin/Giannulli après le scandale des admissions à l’université. Loughlin est revenue à Hallmark pour reprendre son rôle dans le spin-off de « When Calls The Heart », « When Hope Calls » et Olivia Jade a décroché une place dans le casting de la saison 30 de « Dancing with the Stars » et a lancé son propre podcast.

L’actrice de 57 ans et son mari Mossimo Giannulli ont été accusés d’avoir versé 500 000 $ en pots-de-vin pour que leurs filles soient admises à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues d’aviron en 2019.

Loughlin et son mari Mossimo Giannulli ont été accusés d’avoir versé 500 000 $ en pots-de-vin pour que leurs filles soient admises à l’USC en 2019. (Photo de Pat Greenhouse/The Boston Globe via .)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Loughlin et Giannulli ont fini par plaider coupables à des accusations de fraude par fil.

Dans un accord de plaidoyer, Loughlin a accepté de purger deux mois de prison et de payer une amende de 150 000 $, ainsi que deux ans de libération surveillée et 100 heures de service communautaire. Giannulli a accepté de payer une amende de 250 000 $ avec deux ans de libération surveillée et 250 heures de service communautaire, en plus d’une peine de cinq mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Loughlin et Giannulli, à droite, ont plaidé coupables et ont purgé plusieurs mois de prison. (.)

Loughlin a été libéré en décembre et Giannulli a été libéré en avril.