Lori Loughlin revient à la télévision après le scandale des admissions à l’université

Lori Loughlin est officiellement de retour au théâtre après son passage en prison. La star de When Calls the Heart reprendra son personnage populaire, Abigail Stanton, dans le spin-off de la série Hallmark Channel, When Hope Calls. Le spin-off revient pour sa deuxième saison sur un nouveau réseau, GAC Family. Deadline rapporte que Loughlin apparaîtra dans la première en deux parties de la saison 2 intitulée “When Hope Cals: A Country Christmas”, qui sera diffusée le samedi 18 décembre.

Loughlin n’est pas apparue à la télévision depuis la saison 6 de When Calls the Heart avant d’être licenciée pour son implication dans le scandale des admissions à l’université en 2019. Selon les rumeurs, l’ancien de Full House, qui est actuellement en probation après avoir purgé deux mois de prison de revenir à la série à la suite d’un rapport selon lequel un juge fédéral lui avait donné l’autorisation de se rendre au Canada pendant une semaine fin septembre-début octobre pour “un projet de production de tournage”. Quand l’espoir appelle les films en Ontario.

Anciennement connu sous le nom de Great American Country, GAC Family a été lancé lundi avec le slogan « Stories Well Told ». La chaîne nouvellement renommée est dirigée par le président-directeur général Bill Abbott, ancien PDG de la société mère de Hallmark Channel, Crown Media Family Networks. La saison 2 de When Hope Calls sera la première série originale de GAC Family. La saison 1 de l’émission a été diffusée sur Hallmar, avec son premier épisode en moyenne de 2 millions de téléspectateurs au total. La star de la série Morgan Kohan sera également de retour, reprenant son rôle de Lillian Welsh. Des membres de la distribution supplémentaires seraient annoncés prochainement.

Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, ont été arrêtés en mai 2019 et plus tard reconnus coupables d’avoir versé un demi-million de dollars en pots-de-vin pour faire accepter leurs deux filles à l’Université de Californie du Sud. Cela faisait partie d’un vaste scandale appelé Operation Varsity Blues, et tandis que d’autres participants ont plaidé coupable dès le début, Loughlin et Giannulli ont mis un certain temps à admettre leur complicité.

Loughlin a finalement plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique et a été condamné à deux mois dans une prison fédérale. Elle a également été condamnée à une amende de 150 000 $ et condamnée à effectuer des travaux communautaires. Giannulli a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique et de fraude postale et électronique pour les services honnêtes. Il a été condamné à cinq mois de prison et à une amende de 250 000 $.

Alors que la famille sort du scandale, Loughlin n’est pas la seule à revenir sous les projecteurs. La fille de Loughlin et Giannulli, Olivia Jade Giannulli, participe actuellement à la saison 30 de Danse avec les stars, dont la première a eu lieu la semaine dernière.