Lori Loughlin revient à la télévision dans la première de la saison « When Hope Calls »

Lori Loughlin est de retour à Brookfield ! L’actrice est revenue à la télévision ce week-end pour reprendre son personnage de When Calls the Heart, Abigail Stanton, dans When Hope Calls samedi de la GAC ​​Family. Dans la première en deux parties, When Hope Calls: A Country Christmas, Abigail retourne dans la charmante ville de Brookfield avec son fils adoptif Cody (Carter Ryan) pour aider la ville à être nommée #1 Country Christmas Town en Amérique.

Loughlin a également retrouvé la co-vedette de When Calls the Heart, Daniel Lissing, qui joue Jack Thornton. Les fans se souviendront peut-être que Jack a été tué au combat lors de la finale de la saison 5 de When Calls the Heart, qui s’est produit peu de temps après que Lissing a annoncé qu’il quitterait la série. Cependant, Jack est revenu dans une séquence de rêve aux côtés d’Abigail pour lui donner un message à transmettre à sa femme, Elizabeth, qui a été jouée par Erin Krakow dans When Calls the Heart.

Le retour de Loughlin à la télévision intervient après sa sortie de Quand appelle le cœur de Hallmark Channel après la saison 6. Le réseau a annoncé qu’il ne travaillerait pas avec l’actrice en mars 2019 après son arrestation dans le scandale des admissions à l’université aux côtés de son mari Mossimo Giannulli. Le couple a finalement plaidé coupable d’avoir obtenu frauduleusement l’admission de sa fille Olivia Jade à l’université et a été condamné respectivement à deux et cinq mois de prison, ainsi qu’à une amende collective de 400 000 $ et à 350 heures de travaux d’intérêt général. Loughlin a été libérée de prison en décembre 2020 après avoir purgé sa peine.

Célébrant le retour de sa mère à la télévision, Olivia Jade a profité de son histoire Instagram pour montrer son soutien. Partageant une photo de l’épisode de l’actrice de Full House sortant d’un train, l’ancien de Dancing With the Stars a écrit : « Yaaaaa baby ELLE EST DE RETOUR SUR GRAND ÉCRAN pour tous les coeurs là-bas! » Elle a ensuite partagé un selfie dans les coulisses de sa mère, qui n’a pas son propre compte Instagram, en écrivant : « Maman n’a pas Instagram, alors j’ai décidé que je prendrais sur moi de promouvoir pour elle parce que je l’aime et c’est une femme et une actrice merveilleuses. C’est tout ! Branchez-vous weeeeeee. »